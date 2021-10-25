С 2008 года ипотеку взяли 20% российских семей, к 2025 году их доля вырастет до 33%

По его словам, сегодня около 18% населения трудоспособного возраста имеют активные или погашенные ипотечные займы. При этом почти 50% кредитов на приобретение жилья было выдано, начиная с 2018 года, что связано со снижением общего уровня ставок и запуском различных социальных программ. По прогнозам аналитиков Группы ВТБ, ипотечный рынок в России вырастет в 2020–2021 годах примерно на 40% по числу выданных кредитов по сравнению с 2019 годом. В дальнейшем динамика может быть более сбалансированной, но число сделок продолжит расти, и к 2025 году достигнет 2,6 млн с нынешних 1,8 млн. Всего за 2022–2025 годы ипотеку возьмут около 8 млн россиян, прогнозируют аналитики банка.

С 2008 года в нашей стране, согласно данным Центробанка РФ, было выдано больше 12 млн ипотечных кредитов — с учетом рефинансирования ранее взятых займов, это около 20% российских семей, сообщил на выступлении в Государственной думе Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

В частности, за 9 месяцев 2021 года российские банки увеличили выдачу ипотеки на 42% до 4 трлн рублей. Только за сентябрь было выдано 5 млрд рублей ипотечных кредитов. В 2021 году отношение ипотечного портфеля к ВВП в России достигло 10% — при всей динамике роста это значительно ниже, чем в таких странах, как США (56%), Швеция (88%), Франция и Германия (43–44%). Так что потенциала роста хватит еще на многие годы, считает Анатолий Печатников.

«Рынок жилищных кредитов сохраняет огромный потенциал, при этом риски в целом по системе не превышают и 1%, — отметил Анатолий Печатников. — На наш взгляд, ипотека сейчас не только не угрожает общей стабильности розничного рынка, но и является его базисом».

Для дальнейшего развития ипотечного рынка, помимо льготных программ, Анатолий Печатников предлагает развивать цифровые сервисы, в частности, отменить ограничения на дистанционное оформление ипотеки. Он напомнил, что во время пандемии 2020 г. ЦБ РФ временно разрешил российским банкам упрощенную идентификацию новых клиентов — они могли открывать счета для оформления ипотеки, не приезжая в офис, но затем эту возможность не продлили, что повлияло негативно на онлайн-кредитование. По словам Анатолия Печатникова, цифровизация ипотеки и перевод ее в онлайн-формат — один из ключевых вопросов, который требует решения в период новой волны пандемии.