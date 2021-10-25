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Медотвод не дают, вакцинировать отказываются: кормящая мама из Петербурга стала заложником инертности системы

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Кормящая мама из Петербурга Рина оказалась, по её словам, в патовой ситуации — по решению Минздрава ей уже отказывают в медотводе, а прививать не спешат.

«Ситуация патовая. До вчерашнего дня действовал медотвод для беременных и кормящих. Вчера прошла информация, что медотвод отменили. Но при этом Минздрав не дал ни одного официального документа — не что ссылаться. Сегодня я была записана в 14-ю поликлинику для получения медотвода. Но терапевт мне отказала, и заведующая тоже — потому что основание для медотвода убрали. Можно прививать. Я спустилась в кабинет вакцинации. Но меня отказались колоть, потому что я на грудном вскармливании. И получается, что медотвода у меня нет, и вакцины нет. А то, что с 1 ноября начнут вводить QR-коды — никого не волнует. И никто не знает, что делать», – рассказала 25 октября Рина «Фонтанке».

В комздраве «Фонтанке» ответили, что решение о вакцинации кормящих матерей было озвучено недавно и сообщили, что в ближайшее время они тоже смогут прививаться от коронавируса.

Как писала «Фонтанка», о том, что период грудного вскармливания больше не считается противопоказанием для вакцинации от коронавируса «Спутником V», стало известно 24 октября. Но изменения внесены в инструкцию еще в середине месяца.

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Комментарии (2)

266410437
Все с детьми до 3 лет наверно до этого стали вдруг массово кормящими. Как раз больше всех шляються по Пятерочкам и ТЦ. Давно надо было прикрыть этот пробел.
alexadmin
Купить центнер гречки и уйти на самоизоляцию. Если 70% непривитого населения так поступят, что уже через неделю приползут на коленях - лишь бы вышли и начали работать.
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