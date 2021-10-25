Медотвод не дают, вакцинировать отказываются: кормящая мама из Петербурга стала заложником инертности системы

Кормящая мама из Петербурга Рина оказалась, по её словам, в патовой ситуации — по решению Минздрава ей уже отказывают в медотводе, а прививать не спешат.



«Ситуация патовая. До вчерашнего дня действовал медотвод для беременных и кормящих. Вчера прошла информация, что медотвод отменили. Но при этом Минздрав не дал ни одного официального документа — не что ссылаться. Сегодня я была записана в 14-ю поликлинику для получения медотвода. Но терапевт мне отказала, и заведующая тоже — потому что основание для медотвода убрали. Можно прививать. Я спустилась в кабинет вакцинации. Но меня отказались колоть, потому что я на грудном вскармливании. И получается, что медотвода у меня нет, и вакцины нет. А то, что с 1 ноября начнут вводить QR-коды — никого не волнует. И никто не знает, что делать», – рассказала 25 октября Рина «Фонтанке».

