В Китае детей начнут прививать от коронавируса с трех лет

Минимум в пяти провинциях Китая детям начнут делать прививки от COVID-19 с трехлетнего возраста. В стране принимают меры, чтобы устранить небольшие вспышки заболевания, сообщает 25 октября Associated Press.



По официальным данным, в Китае привито 76% населения, но власти расширяют кампанию из-за политики «нулевой терпимости» к вирусу. Согласно сведениям Национальной комиссии здравоохранения, за последние сутки в стране выявили 35 новых заболевших,



В июне Китай одобрил препараты Sinopharm и Sinovac для вакцинации детей от трех лет, но по факту ими прививают только с 12. В Камбодже детям с 6 лет колют обе эти вакцины, в Чили с того же возраста одобрили Sinovac, а в Аргентине с 3 лет — Sinopharm.

