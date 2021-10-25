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В Китае детей начнут прививать от коронавируса с трех лет

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Минимум в пяти провинциях Китая детям начнут делать прививки от COVID-19 с трехлетнего возраста. В стране принимают меры, чтобы устранить небольшие вспышки заболевания, сообщает 25 октября Associated Press.

По официальным данным, в Китае привито 76% населения, но власти расширяют кампанию из-за политики «нулевой терпимости» к вирусу. Согласно сведениям Национальной комиссии здравоохранения, за последние сутки в стране выявили 35 новых заболевших,

В июне Китай одобрил препараты Sinopharm и Sinovac для вакцинации детей от трех лет, но по факту ими прививают только с 12. В Камбодже детям с 6 лет колют обе эти вакцины, в Чили с того же возраста одобрили Sinovac, а в Аргентине с 3 лет — Sinopharm.

Ранее главный врач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что в России вакцинация детей от COVID-19 может начаться в январе 2022 года.

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Комментарии (12)

260708081
Да и слава Богу... Меня беспокоит, что им когда-нибудь станет тесно, несмотря на огромную миграцию в другие страны... И что там у них свободное рядом? Сибирь.
VKuser199962806
Новый способ властей Китая бороться с перенаселением.
07A
Молодцы китайцы, прагматики, которые не верят во всякие завиральные истории. Нужно быть питекантропом, что бы не признавать пользу вакцинации!
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