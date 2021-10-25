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Попова: Почти 100% заражений COVID-19 в мире приходится на «дельта»-штамм

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На «дельта»-штамм коронавируса приходится почти 100% случаев заражения COVID-19 в мире. Об этом 25 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

«Подлинии мы видим внутри «дельты», это сейчас 100% всех вирусов (речь о вариантах нового коронавируса) в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%. Вот такой штамм стал доминантным. И он распространился по всему миру», — сказала Попова (цитата по ТАСС).

При этом она отметила, что пока ничего тревожного в мутациях коронавируса нет, однако ситуация может измениться, так как вакцинация на планете идет очень медленно, что дает вирусу возможность видоизменяться и приспосабливаться.

Ранее Анна Попова заявила, что нерабочие дни необходимо использовать для вакцинации от коронавируса, чтобы «хорошо встретить Новый год».

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