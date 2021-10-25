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Роспотребнадзор: пока нет ответа, какой уровень антител спасает от коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ведомстве не знают, какой уровень антител дает защиту от COVID-19. Об этом она заявила 25 октября в эфире Первого канала.

«Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим», — отметила она (цитата по РИА Новости).

Также Попова уточнила, что ревакцинироваться следует каждые полгода, а почти все заражения в мире приходятся на штамм «дельта».

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Петербургу заявили, что 80 % сотрудников, которых необходимо привить до 15 ноября, будут отсчитываться от общей численности штата. Если показатель не будет достигнут, число переболевших также будет учитываться.

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Комментарии (22)

Alex000
Такое ощущение, что ответов вообще нет, есть только желание бульончик пропихнуть любыми способами.
AndrewBarsik
Не ждите умных ответов на важные вопросы от госслужащих. Уровень образования и интеллекта в этой среде для ответов на большинство вопросов явно недостаточен. У них есть два варианта ответов:
- для начальства: "Слушаюсь и повинуюсь";
- для граждан: "Не Вашего ума дело";
iphonedimona
У мадам Поповой есть всего два ответа - колитесь и носите маски.

А у Глеба Жеглова есть правильный ответ.
Манька Облигация спрашивает у Жеглова: "Как правильно пишется, вакцинация или вокцинация?" На что Жеглов ей отвечает" Пиши эвтаназия..."
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