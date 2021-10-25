Роспотребнадзор: пока нет ответа, какой уровень антител спасает от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ведомстве не знают, какой уровень антител дает защиту от COVID-19. Об этом она заявила 25 октября в эфире Первого канала.



«Ответа так и нет, какой уровень антител, по-разному измеренный, является защитным и какой уровень антител является диагностическим», — отметила она (цитата по РИА Новости).



Также Попова уточнила, что ревакцинироваться следует каждые полгода, а почти все заражения в мире приходятся на штамм «дельта».



Ранее в управлении Роспотребнадзора по Петербургу заявили, что 80 % сотрудников, которых необходимо привить до 15 ноября, будут отсчитываться от общей численности штата. Если показатель не будет достигнут, число переболевших также будет учитываться.

