Google: все вступившие в силу штрафы в России оплачены вовремя

В Google заявили, что компания оплатила все российские штрафы, вступившие в силу. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.



Точную сумму в Google не назвали, но уточнили, что все было оплачено вовремя. Глава комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителями компании заявил, что Google оплатил штрафы на сумму 32,5 миллиона рублей.



Также он отметил, что Google после долгих переговоров согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube. От Google дополнительно потребовали включить Россию в перечень стран, в которых применяется запрет YouTube на распространение материалов, ставящих под сомнение итоги выборов.