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Google: все вступившие в силу штрафы в России оплачены вовремя

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В Google заявили, что компания оплатила все российские штрафы, вступившие в силу. Об этом 25 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Точную сумму в Google не назвали, но уточнили, что все было оплачено вовремя. Глава комитета Госдумы по противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с представителями компании заявил, что Google оплатил штрафы на сумму 32,5 миллиона рублей.

Также он отметил, что Google после долгих переговоров согласилась предоставить депутатам Госдумы внутренние правила, из-за которых были удалены немецкоязычные каналы RT на Youtube. От Google дополнительно потребовали включить Россию в перечень стран, в которых применяется запрет YouTube на распространение материалов, ставящих под сомнение итоги выборов.

Ранее Таганский суд Москвы отказал Facebook в отсрочке уплаты штрафов на 26 миллионов рублей. Претензии к иностранным компаниям возникают из-за неудаления запрещенного контента, в частности — касающегося митингов.

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Комментарии (7)

Igor_VS
Борьбы с Гуглом чрезвычайно любопытна. У них же опыт межсобойчика с разными туземцами.
iphonedimona
Капитализация гугл - 1 844 288 684 032 (в долларах)
Бюджет РФ, доходная часть - 19 969 000 000 000 (в рублях)
Даже без конвертации всё понятно.
07A
Хочешь работать на территории РФ, исполняй ее законы! И это касается всех!
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