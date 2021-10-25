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Отель для жуков. Жители Купчино создали гостиницу для насекомых

Гостиница для насекомых появилась на Софийской улице в Петербурге

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В Петербурге создали первую в городе «гостиницу» для насекомых. Необычный объект появился на Софийской улице накануне, 24 октября.

Как сообщается на странице муниципального образования № 72 в соцсети «ВКонтакте», такой вот своеобразный «отель» для жуков и муравьев сделали местные жители — в рамках фестиваля тестового благоустройства.

Сооружение представляет собой нечто вроде деревянного домика, в котором сложены отпиленные бруски-бревна с отверстиями, напоминающими те, которые вытачивают в природе сами насекомые.

В ближайшее время гостиницу для насекомых намерены снабдить информационной табличкой.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге активисты составили «путеводитель» по городским сорнякам и зарослям, рассказывающий об их «суперспособностях».

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Комментарии (7)

Leadmonkey
Теперь колорадов разведут.
Komarinsk2019
Я такой видела в Риге, мне очень понравился. Приятно, что и у нас сделали :)
266094585
Жуков по кар кодам заселять будут?
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