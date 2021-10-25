Отель для жуков. Жители Купчино создали гостиницу для насекомых

В Петербурге создали первую в городе «гостиницу» для насекомых. Необычный объект появился на Софийской улице накануне, 24 октября.
Как сообщается на странице муниципального образования № 72 в соцсети «ВКонтакте», такой вот своеобразный «отель» для жуков и муравьев сделали местные жители — в рамках фестиваля тестового благоустройства.
Сооружение представляет собой нечто вроде деревянного домика, в котором сложены отпиленные бруски-бревна с отверстиями, напоминающими те, которые вытачивают в природе сами насекомые.
В ближайшее время гостиницу для насекомых намерены снабдить информационной табличкой.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге активисты составили «путеводитель» по городским сорнякам и зарослям, рассказывающий об их «суперспособностях».