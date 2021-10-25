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Военные в Судане объявили режим ЧП и заявили о роспуске правительства. В результате протестов пострадали 12 человек

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Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в стране. Кроме того, 25 октября он заявил о роспуске правительства и самого совета.

«Объявляю чрезвычайное положение по всей стране... а также роспуск Суверенного совета и кабинета министров»,— цитирует агентство РИА Новости телеобращение Абдель Фаттах аль-Бурхана.

Суданское Министерство информации назвало заявление главы Суверенного совета о роспуске органов власти военным переворотом. Ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Судана Абдулла Хамдук помещен под домашний арест, задержан губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи, а также четыре министра — связи, информации, финансов, промышленности. Въезды в столицу и мосты в городе были перекрыты.

Хамдук и оппозиционное военным объединение профсоюзов призвали жителей страны выйти на улицы, чтобы противостоять «военному перевороту». По данным Министерства информации Судана, против демонстрантов возле штаб-квартиры Минобороны применили огнестрельное оружие. Пострадали 12 человек.

Военные заявляют, что новые выборы пройдут в Судане в 2023 году.

В 2019 году в стране уже произошёл военный переворот. Тогда после свержения президента Омар аль-Башир власть поделили между военными, которых представляет Абдель Фаттах аль-Бурхан, и «гражданскими», который представляет премьер Хамдук. Была достигнута договорённость о переходном периоде до ноября 2021 года. Перед новым военным переворотом в Судане прошли акции с требованием передать власть гражданским.

Абдель Фаттах аль-Бурхан хорошо знаком российским властям. Он встречался в том числе с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин и Абдель Фаттах аль-Бурхан, Сочи, 2019.
Владимир Путин и Абдель Фаттах аль-Бурхан, Сочи, 2019.Фото: kremlin.ru
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В июле 2021 года сообщалось, что Россия и Судан готовятся ратифицировать соглашение о базе ВМФ России в Красном море.

Владимир Путин и Абдель Фаттах аль-Бурхан, Сочи, 2019.
Владимир Путин и Абдель Фаттах аль-Бурхан, Сочи, 2019.Фото: kremlin.ru

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Комментарии (2)

angel of death
опять старый пердун по госутюгам будет ныть на всю страну: мол, хотите как в Судане?
kоt-obormot
Ну, сколько там лярдов помощи "братскому" народу от граждан РФ - пропало в очередной раз?
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