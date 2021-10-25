Военные в Судане объявили режим ЧП и заявили о роспуске правительства. В результате протестов пострадали 12 человек

Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в стране. Кроме того, 25 октября он заявил о роспуске правительства и самого совета.



«Объявляю чрезвычайное положение по всей стране... а также роспуск Суверенного совета и кабинета министров»,— цитирует агентство РИА Новости телеобращение Абдель Фаттах аль-Бурхана.

Суданское Министерство информации назвало заявление главы Суверенного совета о роспуске органов власти военным переворотом. Ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Судана Абдулла Хамдук помещен под домашний арест, задержан губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи, а также четыре министра — связи, информации, финансов, промышленности. Въезды в столицу и мосты в городе были перекрыты.