Военные в Судане объявили режим ЧП и заявили о роспуске правительства. В результате протестов пострадали 12 человек

Председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение в стране. Кроме того, 25 октября он заявил о роспуске правительства и самого совета.
«Объявляю чрезвычайное положение по всей стране... а также роспуск Суверенного совета и кабинета министров»,— цитирует агентство РИА Новости телеобращение Абдель Фаттах аль-Бурхана.
Суданское Министерство информации назвало заявление главы Суверенного совета о роспуске органов власти военным переворотом. Ранее сегодня стало известно, что премьер-министр Судана Абдулла Хамдук помещен под домашний арест, задержан губернатор Хартума Айман Нимр и представитель Суверенного совета Мухаммед аль-Факи, а также четыре министра — связи, информации, финансов, промышленности. Въезды в столицу и мосты в городе были перекрыты.
Хамдук и оппозиционное военным объединение профсоюзов призвали жителей страны выйти на улицы, чтобы противостоять «военному перевороту». По данным Министерства информации Судана, против демонстрантов возле штаб-квартиры Минобороны применили огнестрельное оружие. Пострадали 12 человек.
Военные заявляют, что новые выборы пройдут в Судане в 2023 году.
В 2019 году в стране уже произошёл военный переворот. Тогда после свержения президента Омар аль-Башир власть поделили между военными, которых представляет Абдель Фаттах аль-Бурхан, и «гражданскими», который представляет премьер Хамдук. Была достигнута договорённость о переходном периоде до ноября 2021 года. Перед новым военным переворотом в Судане прошли акции с требованием передать власть гражданским.
Абдель Фаттах аль-Бурхан хорошо знаком российским властям. Он встречался в том числе с президентом России Владимиром Путиным.
В июле 2021 года сообщалось, что Россия и Судан готовятся ратифицировать соглашение о базе ВМФ России в Красном море.