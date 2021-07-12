Россия и Судан готовятся к ратификации международного договора о базе ВМФ на Красном море

Министр из государства в Восточной Африке объяснила, что соглашение будут рассматривать с учетом положительного отклика на двусторонние отношения, его пользу для Судана и стратегические цели Москвы.

Как сообщило РИА Новости 12 июля, процесс обсудили как в Государственной думе России, так и в правительстве Судана. Об этом заявили главы МИДа обеих стран Сергей Лавров и Марьям аль-Махди.

Россия и Судан готовятся ратифицировать соглашение стран о базе ВМФ на Красном море. График рассмотрения документа Госдума РФ собирается определить по окончании парламентских каникул.

О договоренности создать пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020-го. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, при этом максимальная численность личного состава не должна превышать 300 человек.

Между тем в начале июня начальник штаба Вооруженных сил государства Судана Мухаммад Усман аль-Хусейн заявил, что власти страны собираются пересмотреть соглашение. Он обосновал это тем, что документ принял предыдущий состав правительства, и бумага не была ратифицирована парламентом.

В апреле 2019-го «Фонтанка» писала, что в Судане произошел военный переворот. Правившего там в течение 25 лет президента Омара аль-Башира отстранили от власти. Правительство было распущено.

В январе того же года в парламенте республики обсуждали создание упомянутой российской военной базы на Красном море.