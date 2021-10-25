В Ледовом дворце Петербурга привились 90 процентов сотрудников

Как сообщил «Фонтанке» 25 октября заместитель генерального директора по правовым вопросам Николов Георги Паскалев, это подтверждается полученным QR-кодом с иммунным статусом «Вакцинирован».
«Ледовый дворец — безопасное место для проведения спортивных и культурных мероприятий. Руководство предпринимает все меры, установленные Роспотребнадзором», — подчеркнул Георги Паскалев.
Добавим, что в Ледовом дворце работает пункт вакцинации от коронавируса для жителей Санкт-Петербурга. За всю работу пункта было привито 14 тысяч человек.
«Фонтанка» писала, что ранее QR-код со статусом «Вакцинирован» получил Михайловский театр.