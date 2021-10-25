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В Ледовом дворце Петербурга привились 90 процентов сотрудников

Коллектив Ледового дворца вакцинировался на 90% при общей численности сотрудников в 318 человек.

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Как сообщил «Фонтанке» 25 октября заместитель генерального директора по правовым вопросам Николов Георги Паскалев, это подтверждается полученным QR-кодом с иммунным статусом «Вакцинирован».

«Ледовый дворец — безопасное место для проведения спортивных и культурных мероприятий. Руководство предпринимает все меры, установленные Роспотребнадзором», — подчеркнул Георги Паскалев.

Добавим, что в Ледовом дворце работает пункт вакцинации от коронавируса для жителей Санкт-Петербурга. За всю работу пункта было привито 14 тысяч человек.

«Фонтанка» писала, что ранее QR-код со статусом «Вакцинирован» получил Михайловский театр.

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Комментарии (4)

VKuser203216
Да Вас ангел все они переживут.
angel of death
и сколько из них живы? =)
Михаил Петров-Водкин
У них там строго.
Антон Изотов, сын директора Ледового дворца Сергея Изотова: Я тебе глаз разобью, и мне в этом городе ничего не будет.

«Фонтанка» демонстрирует редкий диалог между 25-летним модным менеджером известной реставрационной петербургской компании «Лапин Энтерпрайз» и ее 53-летним гендиректором. Молодой совладелец Антон Изотов учился в Англии, достиг уровня «Мерседеса-AMG», а ведет себя неинтеллигентно.
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