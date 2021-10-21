Михайловский театр получил QR-код со статусом «Вакцинирован»

Михайловский театр одним из первых в Петербурге получил QR-код с иммунным статусом «Вакцинирован». Об этом 21 октября сообщил его художественный руководитель Владимир Кехман.



QR-код был выдан городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле и Центром развития и поддержки предпринимательства.



«Коллектив театра на 86% вакцинирован либо может подтвердить факт перенесенного заболевания. Я всегда говорил и отвечаю за свои слова, что Михайловский театр с точки зрения ковида — самое безопасное место. Мы предпринимаем все меры, установленные Роспотребнадзором, а сегодня соответствующие инстанции подтвердили ответственное отношение к вакцинации нашего коллектива», — сказал Кехман.

