В Петербурге снова приговорили «мстителя» ГИБДД. За убийство курсанта МВД он получил 22 года колонии

О приговоре Головырцеву 25 октября сообщает объединённая пресс-служба судов. Решение в понедельник огласили в горсуде, судья назначила фигуранту 14 лет лишения свободы по делу о гибели курсанта. С учётом прошлых преступлений исправляться Головырцеву в колонии строгого режима в общей сложности предстоит 22 года.

По версии следствия и суда, Антон Головырцев в феврале 2014 года выстрелил в шею второкурснику Университета МВД, который вышел из метро «Комендантский проспект». Молодые люди были незнакомы, триггером для преступника стала форма.

Головырцев вместе с товарищем Николаем Мотовиловым хорошо известен полицейским. Обоих арестовали в 2015 году по обвинению в закладке взрывных устройств у полицейских постов. Оба не относили себя к субкультурам, при задержании говорили о несогласии с политикой страны, которое решили выразить через ликвидацию полицейских.



Заложенное в марте 2015 года у поста ДПС на Каменноостровском проспекте СВУ дало осечку. В октябре того же года в результате взрыва замаскированного устройства на посту на Кантемировской улице пострадала прохожая. Мотовилов и Головырцев частично признали вину, в марте 2018 года горсуд приговорил первого к 19 годам в колонии, второго — к 19,5 года. О том, что жертвы среди правоохранителей всё же есть, подсудимые не рассказали.



Головырцева этапировали из колонии в Карелии по делу об убийстве курсанта в апреле этого года. В сентябре началось судебное разбирательство.

