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В Петербурге снова приговорили «мстителя» ГИБДД. За убийство курсанта МВД он получил 22 года колонии

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве курсанта МВД у Комендантского проспекта

Один из бомбистов, охотившихся за сотрудниками ГИБДД в Петербурге, признан виновным в убийстве курсанта Университета МВД, совершённом семь лет назад. До уничтожения полиции Антона Головырцева довёл протест против власти.

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О приговоре Головырцеву 25 октября сообщает объединённая пресс-служба судов. Решение в понедельник огласили в горсуде, судья назначила фигуранту 14 лет лишения свободы по делу о гибели курсанта. С учётом прошлых преступлений исправляться Головырцеву в колонии строгого режима в общей сложности предстоит 22 года.

«Вину признал», — уточнили в пресс-службе.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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По версии следствия и суда, Антон Головырцев в феврале 2014 года выстрелил в шею второкурснику Университета МВД, который вышел из метро «Комендантский проспект». Молодые люди были незнакомы, триггером для преступника стала форма.

Головырцев вместе с товарищем Николаем Мотовиловым хорошо известен полицейским. Обоих арестовали в 2015 году по обвинению в закладке взрывных устройств у полицейских постов. Оба не относили себя к субкультурам, при задержании говорили о несогласии с политикой страны, которое решили выразить через ликвидацию полицейских.

Заложенное в марте 2015 года у поста ДПС на Каменноостровском проспекте СВУ дало осечку. В октябре того же года в результате взрыва замаскированного устройства на посту на Кантемировской улице пострадала прохожая. Мотовилов и Головырцев частично признали вину, в марте 2018 года горсуд приговорил первого к 19 годам в колонии, второго — к 19,5 года. О том, что жертвы среди правоохранителей всё же есть, подсудимые не рассказали.

Головырцева этапировали из колонии в Карелии по делу об убийстве курсанта в апреле этого года. В сентябре началось судебное разбирательство.

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Комментарии (6)

VladimirPu
Т.е. был осужден на 19,5, дали еще 14. в результате 22?
piterez
Первые народовольцы...
Михаил Петров-Водкин
"П̶р̶и̶м̶о̶р̶с̶к̶и̶й Питерский партизан"
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