В Петербурге Горсуд зарегистрировал дело об убийстве курсанта МВД у Комендантского проспекта

По данным следствия, Антон Головырцев жил в Петербурге на деньги от сдачи квартиры родителей. Он не учился и не был трудоустроен, вдохновлялся радикальными идеями, любил пострелять. Молодой человек купил газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Оружие опробовал в лесополосе Курортного района, а в 2014 году решил применить его против человека, а именно убить какого-нибудь представителя власти. Например, полицейского.
18 февраля он проследил за вышедшим из метро «Комендантский проспект» курсантом Петербургского университета МВД. Его привлекла форма. Из пистолета Головырцев выстрелил молодому человеку в шею. Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.
Ранее мужчина уже был осуждён за ряд тяжких преступлений и получил 19,5 лет в колонии строгого режима. Судом было установлено, что он со своим товарищем Николаем Мотовиловым в марте установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Бомба была обнаружена нарядом ДПС. В октябре взрывное устройство было установлено у поста на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. В половине четвертого дня был совершен подрыв, в результате которого 66-летней пенсионерке оторвало стопу.