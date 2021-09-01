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В Петербурге Горсуд зарегистрировал дело об убийстве курсанта МВД у Комендантского проспекта

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело об убийстве курсанта МВД по мотивам ненависти, расследование которого длилось 6 лет. Об этом 1 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

По данным следствия, Антон Головырцев жил в Петербурге на деньги от сдачи квартиры родителей. Он не учился и не был трудоустроен, вдохновлялся радикальными идеями, любил пострелять. Молодой человек купил газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Оружие опробовал в лесополосе Курортного района, а в 2014 году решил применить его против человека, а именно убить какого-нибудь представителя власти. Например, полицейского.

18 февраля он проследил за вышедшим из метро «Комендантский проспект» курсантом Петербургского университета МВД. Его привлекла форма. Из пистолета Головырцев выстрелил молодому человеку в шею. Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.

Ранее мужчина уже был осуждён за ряд тяжких преступлений и получил 19,5 лет в колонии строгого режима. Судом было установлено, что он со своим товарищем Николаем Мотовиловым в марте установили взрывное устройство на ступеньке стационарного поста ГИБДД, расположенного на пересечении Каменноостровского проспекта и набережной реки Малой Невки. Бомба была обнаружена нарядом ДПС. В октябре взрывное устройство было установлено у поста на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Кантемировской. В половине четвертого дня был совершен подрыв, в результате которого 66-летней пенсионерке оторвало стопу.

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