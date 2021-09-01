В Петербурге Горсуд зарегистрировал дело об убийстве курсанта МВД у Комендантского проспекта

По данным следствия, Антон Головырцев жил в Петербурге на деньги от сдачи квартиры родителей. Он не учился и не был трудоустроен, вдохновлялся радикальными идеями, любил пострелять. Молодой человек купил газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Оружие опробовал в лесополосе Курортного района, а в 2014 году решил применить его против человека, а именно убить какого-нибудь представителя власти. Например, полицейского.



18 февраля он проследил за вышедшим из метро «Комендантский проспект» курсантом Петербургского университета МВД. Его привлекла форма. Из пистолета Головырцев выстрелил молодому человеку в шею. Обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном.

