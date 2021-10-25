Пожар в автоцентре на Коммуны потушили за четыре часа. В МЧС показали, как спасали машины

Как уточнили в ведомстве, все работы на улице Коммуны, 16, свернули в 11:16 — через четыре часа после того, как сигнал о возгорании поступил в службу оперативного обеспечения. К тушению привлекли восемь расчётов и 33 сотрудника. МЧС показывает видеозапись их работы и то, насколько пострадал автосалон.
Среди людей пострадавших нет.
МЧС России
Пожарно-спасательные подразделения выехали на улицу Коммуны немногим позже семи часов утра. После приезда первых расчётов ранг пожара повысили до второго из пяти номеров сложности. Пламя вырывалось из окон на 1 и 2-м этажах здания непосредственно в зоне ремонта машин.
Как рассказал начальник пожаротушения ГУ МЧС по городу Игорь Улубиков, была угроза того, что огонь распространится на другие административные помещения, а также на припаркованные автомобили.
К восьми утра пожар локализовали, ещё примерно через полчаса ликвидировали открытое горение. Дальше пожарные разбирали конструкции и проливали тлеющие очаги.
На улице Коммуны, 16, расположены пара автосалонов, сервис, кафе и центр каршеринга.