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В Петербурге арестовали корюшку с неправильными документами. Её пытались ввезти из Аргентины

В Большом порту Санкт-Петербурга выявили аргентинскую корюшку с неправильно оформленными документами

Инспекторы Северо-Западного управления Россельхознадзора выявили нарушение при импорте 27 тонн аргентинской корюшки. Рыбу при проведении ветеринарного контроля нашли в Большом порту Санкт-Петербурга. Документы оказались не в порядке.

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Как сообщает 25 октября пресс-служба ведомства, иностранная корюшка прибыла морским транспортом из Аргентины в адрес московской компании, занимающейся оптовой торговлей. В ходе проведения документарного контроля было установлено, что на продукцию неправильно оформили документы о сроках годности.

В Россельхознадзоре движение груза решили приостановить. По факту выявленного нарушения возбуждено административное дело.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россельхознадзор не пустил в Петербург 40 тонн подозрительно пахнущих креветок из Индии.

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Комментарии (4)

155752382
Везде, кроме Санкт-Петербурга, эта рыба ничего не стоит. У нас жа какую-то истерию по этой рыбе развели.
Савва Морозов
а в Тулу не пытались самовар ввезти?
r842er
ВвеСти во что? Ну уж в заголовках-то можно без ошибок?
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