В Петербурге арестовали корюшку с неправильными документами. Её пытались ввезти из Аргентины

Как сообщает 25 октября пресс-служба ведомства, иностранная корюшка прибыла морским транспортом из Аргентины в адрес московской компании, занимающейся оптовой торговлей. В ходе проведения документарного контроля было установлено, что на продукцию неправильно оформили документы о сроках годности.



В Россельхознадзоре движение груза решили приостановить. По факту выявленного нарушения возбуждено административное дело.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россельхознадзор не пустил в Петербург 40 тонн подозрительно пахнущих креветок из Индии.

