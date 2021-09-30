В Петербург не пустили 40 тонн подозрительно пахнущих креветок из Индии

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввозить 40 тонн свежемороженых креветок. Они прибыли в Большой порт Петербурга из индийского штата Махараштра.



Как сообщает 30 сентября пресс-служба ведомства, морепродукты были предназначены для крупной оптовой компании, зарегистрированной в Москве и имеющей филиалы в пяти городах России, в том числе в Петербурге.



В ходе проверки инспекторы установили, что креветки имели признаки разморозки и запах, «нехарактерный для данного вида продукции». Все 40 тонн морепродуктов вернутся назад.

