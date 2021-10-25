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На Большевиков подростку сломали позвоночник во время драки. Ещё одному досталось от охранника «Пятёрочки»

Двое подростков избиты в Петербурге

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Полиция ищет тех, кто отправил на больничную койку 14-летнего жителя Невского района Петербурга с травмой позвоночника. Предполагаемый обидчик его погодка из Московского района найден.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября, в минувшую субботу вечером в детскую городскую больницу имени Филатова доставили 14-летнего пациента с проспекта Большевиков. У подростка диагностировали перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника

По его словам, своим состоянием он обязан незнакомцам, избившим его во дворе рядом с домом.

24 октября в больницу имени Раухфуса попал житель проспекта Космонавтов, который на прошлой неделе отметил 15-летие. Он заявил, что руку на него поднял охранник «Пятёрочки» на проспекте Космонавтов, 28/2. Медики диагностировали контузию глаза, отёк сетчатки, гематомы век и поставили в известность полицию.

Предполагаемого обидчика нашли быстро. Задержан 28-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки. В Петербурге он с августа, проблем с документами, по предварительной информации, нет.

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Комментарии (14)

NAFTALIN 2000-2036
вот те и именем братвы. тогда хоть бандиты с бандитами воевали
VKuser199962806
Спасибо Беглову. Занятия в школах отменены. Детские лагеря , спортивные секции и кружки закрывают на локдаун. Дети всё больше будут болтаться на улице без присмотра.
angel of death
давно пора полиции начать прочёсывать этот неспокойный райончик... вы там много чего интересного найдёте - от быдлоты до социально опустившихся элементов...
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