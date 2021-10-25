На Большевиков подростку сломали позвоночник во время драки. Ещё одному досталось от охранника «Пятёрочки»

Полиция ищет тех, кто отправил на больничную койку 14-летнего жителя Невского района Петербурга с травмой позвоночника. Предполагаемый обидчик его погодка из Московского района найден.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября, в минувшую субботу вечером в детскую городскую больницу имени Филатова доставили 14-летнего пациента с проспекта Большевиков. У подростка диагностировали перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника

По его словам, своим состоянием он обязан незнакомцам, избившим его во дворе рядом с домом.