На Большевиков подростку сломали позвоночник во время драки. Ещё одному досталось от охранника «Пятёрочки»

Полиция ищет тех, кто отправил на больничную койку 14-летнего жителя Невского района Петербурга с травмой позвоночника. Предполагаемый обидчик его погодка из Московского района найден.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 октября, в минувшую субботу вечером в детскую городскую больницу имени Филатова доставили 14-летнего пациента с проспекта Большевиков. У подростка диагностировали перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника
По его словам, своим состоянием он обязан незнакомцам, избившим его во дворе рядом с домом.
24 октября в больницу имени Раухфуса попал житель проспекта Космонавтов, который на прошлой неделе отметил 15-летие. Он заявил, что руку на него поднял охранник «Пятёрочки» на проспекте Космонавтов, 28/2. Медики диагностировали контузию глаза, отёк сетчатки, гематомы век и поставили в известность полицию.
Предполагаемого обидчика нашли быстро. Задержан 28-летний гражданин Узбекистана, приехавший в Россию на заработки. В Петербурге он с августа, проблем с документами, по предварительной информации, нет.