«Послание к человеку» в Петербурге частично переведут в онлайн из-за антиковидного локдауна

Международный кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге изменит свой формат из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом 24 октября сообщили организаторы.
Ограничения вступают в силу в Петербурге с 30 октября, а сам фестиваль начинается за день до этого. В связи с этим лишь часть мероприятий пройдет в офлайн-формате.
В пятницу, 29 октября, состоится церемония открытия, а также пройдет показ основных специальных программ — «Панорама.doc», «Кино сверхреальности» и «Пропущенное».
«С 30 числа часть программы можно будет посмотреть в онлайн-формате. Подробности мы объявим позднее», — заявили организаторы.
В 2021 году «Послание к человеку» проводят с 29 октября по 4 ноября. Фестиваль состоится уже в 31-й раз.
Власти Петербурга поправили коронавирусное постановление. В городе введут жесткие ограничения.