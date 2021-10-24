Инфекционист назвал «любимые органы» коронавируса

Новая коронавирусная инфекция чаще остальных органов атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник. Об этом 24 октября в эфире «Вести ФМ» сообщил инфекционист Евгений Тимаков.



«У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование», — сказал он.

Кроме этого, затрагивается и иммунологическая память. Переболевшие начинают чаще подвергаться другим болезням и инфекциям.