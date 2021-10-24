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Инфекционист назвал «любимые органы» коронавируса

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Новая коронавирусная инфекция чаще остальных органов атакует легкие, эндотелий сосудов, печень и кишечник. Об этом 24 октября в эфире «Вести ФМ» сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

«У него несколько любимых органов. Это легкие, эндотелий сосудов, где огромное количество рецепторов, на которых он размножается. Именно поэтому часто бывают сосудистые реакции и тромбообразование», — сказал он.

Кроме этого, затрагивается и иммунологическая память. Переболевшие начинают чаще подвергаться другим болезням и инфекциям.

Специалист подчеркивает, что основной защитой от COVID-19 остается вакцинация. Как писала «Фонтанка», Минздрав разрешил кормящим матерям прививаться от коронавируса.

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Комментарии (7)

Лиса це-це
Не надоело им чушь всякую придумывать? Два года уже из пустого в порожнее... Да абсолютно у всех вирусов это любимые органы, печень уж точно.
265035148
Губа не дура. Помнится мне, что вирус гепатита тоже печёнкой закусывать любит.
Mohsogol
А если заболел после вакцинации, что с этими органами будет?
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