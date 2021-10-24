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Семак не поставил Дзюбу на игру со «Спартаком»

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Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч 12-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Встреча состоится в Петербурге на «Газпром Арене» 24 октября. Начало в 19:00.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Сердар Азмун.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Даниил Кузнецов, Артем Дзюба.

«Зенит» после 11 туров лидировал с 23 очками. «Спартак» занимает 7-е место с 17 очками.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недав.но переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
K_Lutsky
Похоже в Фонтанке румына наняли статьи писать со " Спартаку")
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