Семак не поставил Дзюбу на игру со «Спартаком»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч 12-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака». Встреча состоится в Петербурге на «Газпром Арене» 24 октября. Начало в 19:00.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Станислав Крицюк, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Сердар Азмун.
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулев, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Даниил Кузнецов, Артем Дзюба.
«Зенит» после 11 туров лидировал с 23 очками. «Спартак» занимает 7-е место с 17 очками.