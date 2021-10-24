FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +6
70.86р82.50р
ТЕМА ДНЯ

В СПб через неделю ограничения, как в Москве

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Космонавты рассказали, что не дали «киноэкипажу» ничего сломать на МКС

4
Печать

Актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко во время их пребывания на Международной космической станции не дали ничего сломать.

«Мы не позволили [ничего сломать]. Попытки были: все-таки человек, резко попавший [на МКС] и начавший работать очень активно, естественно, требует большей заботы о себе, чем просто космонавт, попавший на станцию, который постепенно проходит адаптацию, постепенно вливается в работу», — цитирует космонавта Роскосмоса Олега Новицкого ТАСС.

Олег Новицкий рассказал, что ему с коллегами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым приходилось оберегать станцию и «киноэкипаж».

Юлия Пересильд отметила, что они не нанесли станции ущерба. «Дырок мы не сделали, туалет не сломали», — цитирует актрису агентство.

Ранее «Фонтанка» писала, что Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились на МКС на корабле «Союз МС-19» с Байконура 5 октября и вернулись 17 октября. В рамках научно-просветительского проекта «Вызов» там снимали первый художественный фильм в космосе о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Pilat
Лучше бы следили за экипажем из США и спрятали от них дрели.
Igor_VS
Короче. По прибытию одевали ошейник и держали на поводке. Знаем мы шаловливые ручки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний