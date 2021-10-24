Космонавты рассказали, что не дали «киноэкипажу» ничего сломать на МКС

Актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко во время их пребывания на Международной космической станции не дали ничего сломать.



«Мы не позволили [ничего сломать]. Попытки были: все-таки человек, резко попавший [на МКС] и начавший работать очень активно, естественно, требует большей заботы о себе, чем просто космонавт, попавший на станцию, который постепенно проходит адаптацию, постепенно вливается в работу», — цитирует космонавта Роскосмоса Олега Новицкого ТАСС.



Олег Новицкий рассказал, что ему с коллегами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым приходилось оберегать станцию и «киноэкипаж».

