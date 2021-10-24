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Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев

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Российские поисковики передали украинским коллегам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Те, в свою очередь, передали останки семнадцати воинов, павших в тот период на территории современной Украины.

Церемония состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка, сообщает 24 октября РИА Новости.

Останки захоронят на родине с воинскими почестями.

Как рассказал председатель межрегиональной общественной организации «Военная археология» Юрий Соломатин, взаимодействие между поисковиками двух стран «абсолютно адекватное» и подобное сотрудничество расценивается украинскими властями нормально.

Солдаты, останки которых Украина передала России, были родом из Москвы, Ярославской, Куйбышевской, Томской, Кемеровской, Горьковской, Ивановской и Новгородской областей, Кабардино-Балкарской, Абхазской, Башкирской АССР, Коми и Крыма. Переданные Россией останки принадлежат четырем бойцам из Киевской, Подольской, Винницкой и Харьковской областей.

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Комментарии (7)

SlawaPiter
1 апреля 2022 года, Россия и Украина обменялись объявленными в розыск преступниками. Россия вернула Украине Януковича и его свиту, Украина, спрятавшегося в Украине, Чубайса, Золотова и еще 24 "фамилии"...
261847251
А зачем это жонглирование костями?
Раньше поисковики оформляли в МВД и военкомате и перезахоранивали в выделенном для этого месте недалеко от места обнаружения.
Обычно - в ближайшем мемориале павшим в ВОВ.

А тут - какая-то чушь: это - ваши, это - наши.
AlBerkut
Останки уроженец Крыма тоже передали России?
То есть вопроса 'чей Крым?' больше не возникает, так? 😎
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