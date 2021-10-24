Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев

Российские поисковики передали украинским коллегам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Те, в свою очередь, передали останки семнадцати воинов, павших в тот период на территории современной Украины.
Церемония состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка, сообщает 24 октября РИА Новости.
Останки захоронят на родине с воинскими почестями.
Как рассказал председатель межрегиональной общественной организации «Военная археология» Юрий Соломатин, взаимодействие между поисковиками двух стран «абсолютно адекватное» и подобное сотрудничество расценивается украинскими властями нормально.
Солдаты, останки которых Украина передала России, были родом из Москвы, Ярославской, Куйбышевской, Томской, Кемеровской, Горьковской, Ивановской и Новгородской областей, Кабардино-Балкарской, Абхазской, Башкирской АССР, Коми и Крыма. Переданные Россией останки принадлежат четырем бойцам из Киевской, Подольской, Винницкой и Харьковской областей.