Россия и Украина обменялись останками погибших в годы войны красноармейцев

Российские поисковики передали украинским коллегам останки четырех солдат Красной армии, погибших в Великую Отечественную войну. Те, в свою очередь, передали останки семнадцати воинов, павших в тот период на территории современной Украины.

Церемония состоялась у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка, сообщает 24 октября РИА Новости.

Останки захоронят на родине с воинскими почестями.

Как рассказал председатель межрегиональной общественной организации «Военная археология» Юрий Соломатин, взаимодействие между поисковиками двух стран «абсолютно адекватное» и подобное сотрудничество расценивается украинскими властями нормально.