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В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона

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В ходе спецоперации в Колумбии задержали главу наркокартеля Дайро Усугу, известного как Отоньель. Как 24 октября сообщает газета El Tiempo, его поймали в Некокли, недалеко от границы с Панамой. Всего в спецоперации участвовало более 500 человек.

Мужчина возглавляет группировку «Клан залива», в которой состоит около 1,7 тыс. человек. Она ведет наркоторговлю, незаконно добывает полезные ископаемые и занимается вымогательством.

Президент Иван Дуке считает, что задержание 50-летнего Отоньеля сравнимо только «с падением Пабло Эскобара» — одного из самых известных наркобаронов в мире.

«Это самый тяжелый удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом столетии», — сказал Дуке на пресс-конференции.

Власти США за информацию об Отоньеле предлагали $5 млн, обвинения ему были предъявлены еще в 2009 году.

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Комментарии (4)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и ст.олкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
NAFTALIN 2000-2036
вот ведь тварь...нарушает, без маски... P.S. а который справа - он из Военно-Космических сил?
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