В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона

В ходе спецоперации в Колумбии задержали главу наркокартеля Дайро Усугу, известного как Отоньель. Как 24 октября сообщает газета El Tiempo, его поймали в Некокли, недалеко от границы с Панамой. Всего в спецоперации участвовало более 500 человек.



Мужчина возглавляет группировку «Клан залива», в которой состоит около 1,7 тыс. человек. Она ведет наркоторговлю, незаконно добывает полезные ископаемые и занимается вымогательством.