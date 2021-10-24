В Колумбии задержали самого разыскиваемого наркобарона

В ходе спецоперации в Колумбии задержали главу наркокартеля Дайро Усугу, известного как Отоньель. Как 24 октября сообщает газета El Tiempo, его поймали в Некокли, недалеко от границы с Панамой. Всего в спецоперации участвовало более 500 человек.
Мужчина возглавляет группировку «Клан залива», в которой состоит около 1,7 тыс. человек. Она ведет наркоторговлю, незаконно добывает полезные ископаемые и занимается вымогательством.
Le informamos a Colombia la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', máximo cabecilla del Clan del Golfo, uno de los criminales más buscados por la justicia a nivel nacional e internacional. pic.twitter.com/CHVJasS3Eo— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 23, 2021
Президент Иван Дуке считает, что задержание 50-летнего Отоньеля сравнимо только «с падением Пабло Эскобара» — одного из самых известных наркобаронов в мире.
«Это самый тяжелый удар по незаконному обороту наркотиков в нашей стране в этом столетии», — сказал Дуке на пресс-конференции.
Власти США за информацию об Отоньеле предлагали $5 млн, обвинения ему были предъявлены еще в 2009 году.