Мошенники начали оформлять на россиян кредиты с помощью СМС-бомбинга

В России появилась новая мошенническая схема с использованием СМС. Злоумышленники с ее помощью оформляют на жертв микрокредиты, пишет 24 октября РБК со ссылкой на советника гендиректора Qrator Labs Артема Гавриченкова.



Мошенники пользуются номером телефона жертвы и паспортными данными из слитой базы данных. С их помощью злоумышленники регистрируются на 30–40 сайтах. После этого на телефон жертвы приходит около 200 сообщений с кодами подтверждения — это так называемый СМС-бомбинг.

Затем с этими же данными пытаются зарегистрироваться на сайтах микрофинансовых организаций, у которых есть подтверждение аккаунта через СМС-код. На следующем этапе с жертвой связываются через мессенджер — у нее просят прислать скриншот экрана с входящими СМС, якобы для того, чтобы помочь разобраться с большим количеством сообщений.