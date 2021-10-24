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Мошенники начали оформлять на россиян кредиты с помощью СМС-бомбинга

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В России появилась новая мошенническая схема с использованием СМС. Злоумышленники с ее помощью оформляют на жертв микрокредиты, пишет 24 октября РБК со ссылкой на советника гендиректора Qrator Labs Артема Гавриченкова.

Мошенники пользуются номером телефона жертвы и паспортными данными из слитой базы данных. С их помощью злоумышленники регистрируются на 30–40 сайтах. После этого на телефон жертвы приходит около 200 сообщений с кодами подтверждения — это так называемый СМС-бомбинг.

Затем с этими же данными пытаются зарегистрироваться на сайтах микрофинансовых организаций, у которых есть подтверждение аккаунта через СМС-код. На следующем этапе с жертвой связываются через мессенджер — у нее просят прислать скриншот экрана с входящими СМС, якобы для того, чтобы помочь разобраться с большим количеством сообщений.

«Эта схема работает лучше прочих, потому что злоумышленник не просит показать ему коды из СМС, он просит прислать скриншот экрана с СМС, так что стопор в голове «нельзя пересылать коды из СМС» плохо срабатывает», — сказал Гавриченков.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что мошенники пытаются украсть личную информацию россиян под видом переписи населения.

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Комментарии (11)

BorisN
Не надо снимать трубку если не знаешь кто звонит.
Жулики однозначно облапошат фраера ушастого
Банин
Как можно быть настолько тупым, чтобы уметь сделать скриншот, да еще и отстать его неизвестно кому и при этом ничего не заподозрить?
Cashmare
какая жаль, что с моего телефона скрин не снять, пусть бомбят, хоть потролю клоунов
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