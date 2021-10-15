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«Сверка данных». Мошенники пытаются украсть личную информацию россиян под видом переписи населения

Россиян предупредили о мошенниках, которые выманивают данные под предлогом переписи населения

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Вместе с Всероссийской переписью населения в России активизировались и мошенники. Случаи пока единичные, но граждан просят быть внимательнее.

Как сообщает 15 октября РБК, «Лаборатория Касперского» зафиксировала звонки от злоумышленников, которые якобы проводили «сверку данных» о гражданах перед переписью. Под этим предлогом у россиян пытаются выманить личную информацию.

«Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», — заявил аналитик сервиса Виталий Воробьев.

При этом «массового интереса» у мошенников к переписи населения пока не наблюдается, рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко. По его словам, злоумышленники могут воспользоваться невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей и тем, что поучаствовать в переписи можно онлайн. Так, в сентябре было зафиксировано некоторое увеличение количества числа фишинговых сайтов, подделывающих портал госуслуг.

Личные данные нужны мошенникам, чтобы потом с их помощью убеждать жертву в том, что им звонят из «службы безопасности банка», «полиции» и так далее. По последним данным Центробанка, во втором квартале 2021 года с банковских счетов граждан злоумышленники похитили более 3 млрд рублей, было совершено свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов.

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах страны 15 октября. В 2021 году она впервые пройдет и в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на портале госуслуг до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS. Процедура занимает около 20 минут. Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

Первые итоги Всероссийской переписи подведут в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

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Комментарии (4)

sakorol
получил Q код буду предьявлять если спросят
Аппаратчик мокрой классификации
Что значит "под видом"??!!
Noisymouse
Ни дверь никому не открою, ни данных никаких давать не буду. Мои все лично посчитаны, на месте) Кому надо еще раз пересчитать - скачками в паспортный стол, там все есть.
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