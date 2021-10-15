«Сверка данных». Мошенники пытаются украсть личную информацию россиян под видом переписи населения

Вместе с Всероссийской переписью населения в России активизировались и мошенники. Случаи пока единичные, но граждан просят быть внимательнее.



Как сообщает 15 октября РБК, «Лаборатория Касперского» зафиксировала звонки от злоумышленников, которые якобы проводили «сверку данных» о гражданах перед переписью. Под этим предлогом у россиян пытаются выманить личную информацию.



«Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», — заявил аналитик сервиса Виталий Воробьев.

