«Сверка данных». Мошенники пытаются украсть личную информацию россиян под видом переписи населения

Вместе с Всероссийской переписью населения в России активизировались и мошенники. Случаи пока единичные, но граждан просят быть внимательнее.
Как сообщает 15 октября РБК, «Лаборатория Касперского» зафиксировала звонки от злоумышленников, которые якобы проводили «сверку данных» о гражданах перед переписью. Под этим предлогом у россиян пытаются выманить личную информацию.
«Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», — заявил аналитик сервиса Виталий Воробьев.
При этом «массового интереса» у мошенников к переписи населения пока не наблюдается, рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко. По его словам, злоумышленники могут воспользоваться невысоким уровнем цифровой грамотности пользователей и тем, что поучаствовать в переписи можно онлайн. Так, в сентябре было зафиксировано некоторое увеличение количества числа фишинговых сайтов, подделывающих портал госуслуг.
Личные данные нужны мошенникам, чтобы потом с их помощью убеждать жертву в том, что им звонят из «службы безопасности банка», «полиции» и так далее. По последним данным Центробанка, во втором квартале 2021 года с банковских счетов граждан злоумышленники похитили более 3 млрд рублей, было совершено свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов.