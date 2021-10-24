В историческом особняке в центре Петербурга загорелась мансарда

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в особняк Л. Н. Симонова (Особняк Столыпиных) по Гагаринской, 5. Об этом сообщили 24 октября в пресс-службе ГУ МЧС по городу.



О пожаре в жилом доме стало известнр в 3:54. Огонь охватил мансарду и кровлю на площади 20 квадратных метров. В 5:39 пожар был локализован.

«Сведения о пострадавших не поступали», —добавили в ведомстве..

Дом включён в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.