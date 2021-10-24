В воскресенье Петербург отдохнёт от дождей, но помёрзнет. В понедельник всё изменится

Как объяснил 24 октября ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сейчас в атмосфере над городом расположился небольшой, промежуточный гребень антициклона.



«Его стараниями в облаках появится много прояснений, а осадки на короткое время прекратятся. При это температурный фон продолжит понижаться», — рассказал Леус.

Термометры в дневные часы покажут не больше четырех градусов со знаком плюс. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

В понедельник, по словам синоптика, очередной циклон принесет потепление, новые дожди и усилит ветер.