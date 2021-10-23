«Меги» на период нерабочих дней тоже будут закрыты, так пообещал Дрозденко

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал закрыть «Меги», если Петербург введет ограничения по московскому варианту.

По словам главы региона, которые приводит 47news, решение о закрытии торговых центров «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» будет принято в зависимости от введенных властями Петербурга ограничений. Исходя из того, что на период с 30 октября по 7 ноября глобально розничную торговлю в городе все же запретили, доступ в два крупных ТЦ будет ограничен.

Подробней о том, что и как будет работать в Петербурге на период нерабочих ноябрьских дней, читайте по ссылке.