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«Меги» на период нерабочих дней тоже будут закрыты, так пообещал Дрозденко

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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал закрыть «Меги», если Петербург введет ограничения по московскому варианту.

По словам главы региона, которые приводит 47news, решение о закрытии торговых центров «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» будет принято в зависимости от введенных властями Петербурга ограничений. Исходя из того, что на период с 30 октября по 7 ноября глобально розничную торговлю в городе все же запретили, доступ в два крупных ТЦ будет ограничен.

Подробней о том, что и как будет работать в Петербурге на период нерабочих ноябрьских дней, читайте по ссылке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Савва Морозов
Дыбенко - область, но Парнас - как-то не помню.
Беглов скажет, что по просьбе Дрозденко.
Аппаратчик мокрой классификации
Выдохнул. Овощной рынок, что Гиви держит, губер не закрывает.. :)))
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