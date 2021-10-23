Прокуратура поищет основания для реагирования на массовую задержку электричек в Петербурге

Надзорный орган намерен выяснить, не нарушались ли права пассажиров во время массовой задержки электричек на Финляндском вокзале 23 октября. Транспортная прокуратура назвала причину опозданий.
По данным прокуратуры, электрички опаздывали с прибытием и отправлением в период с полудня до двух часов дня. Причиной, как и писала «Фонтанка», стала поломка товарняка — у грузового электровоза оборвалась контактная сеть. Машинисты рассказывали пассажирам, что за товарняком должен приехать и отогнать буксир.