Прокуратура поищет основания для реагирования на массовую задержку электричек в Петербурге

По данным прокуратуры, электрички опаздывали с прибытием и отправлением в период с полудня до двух часов дня. Причиной, как и писала «Фонтанка», стала поломка товарняка — у грузового электровоза оборвалась контактная сеть. Машинисты рассказывали пассажирам, что за товарняком должен приехать и отогнать буксир.

Надзорный орган намерен выяснить, не нарушались ли права пассажиров во время массовой задержки электричек на Финляндском вокзале 23 октября. Транспортная прокуратура назвала причину опозданий.

Пока одни ждали поезд, чтобы уехать, а, например, электричка в Приозерск уехала с опозданием больше чем на два часа, другим пришлось выходить между станциями и идти в город пешком.

Официально в ОЖД спустя два часа после поломки сообщили лишь о «технической неисправности».