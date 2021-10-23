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Прокуратура поищет основания для реагирования на массовую задержку электричек в Петербурге

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Надзорный орган намерен выяснить, не нарушались ли права пассажиров во время массовой задержки электричек на Финляндском вокзале 23 октября. Транспортная прокуратура назвала причину опозданий.

По данным прокуратуры, электрички опаздывали с прибытием и отправлением в период с полудня до двух часов дня. Причиной, как и писала «Фонтанка», стала поломка товарняка — у грузового электровоза оборвалась контактная сеть. Машинисты рассказывали пассажирам, что за товарняком должен приехать и отогнать буксир.

Пока одни ждали поезд, чтобы уехать, а, например, электричка в Приозерск уехала с опозданием больше чем на два часа, другим пришлось выходить между станциями и идти в город пешком.

Официально в ОЖД спустя два часа после поломки сообщили лишь о «технической неисправности».

© Фонтанка.Ру

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