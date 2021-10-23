«Возможны опоздания по всем направлениям». Электрички до и от Финляндского вокзала опаздывают массово

«С 11:50 затруднено движение вблизи Финляндского вокзала. Возможны опоздания по всем направлениям», — такой фразой предупреждает пользователей сервис tutu.ru.



По данным расписания от «Яндекса», на 122 минуты позже уехала электричка из Петербурга в Приозерск, по этому же направлению немного опоздала «Ласточка». В обратную сторону также есть задержки.

Опаздывали минимум 4 электрички от Зеленогорска и две со стороны станции «Ладожское озеро».

«С Кушелевки как минимум с 11:40 до 13:10 не ходили заявленные в расписании электрички. Справочная РЖД и сотрудники станции не в курсе, и сотня людей на станции не могла получить информацию, что с электричками и когда они придут», — пожаловалась читательница Екатерина.