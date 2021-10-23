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«Возможны опоздания по всем направлениям». Электрички до и от Финляндского вокзала опаздывают массово

Задержки электричек у Финляндского вокзала оказались массовыми

Сервисы для отслеживания расписания движения электричек фиксируют массовые задержки по всем направлениям у Финляндского вокзала. Некоторые опаздывают на минуты, другие на часы.

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«С 11:50 затруднено движение вблизи Финляндского вокзала. Возможны опоздания по всем направлениям», — такой фразой предупреждает пользователей сервис tutu.ru.

По данным расписания от «Яндекса», на 122 минуты позже уехала электричка из Петербурга в Приозерск, по этому же направлению немного опоздала «Ласточка». В обратную сторону также есть задержки.

Опаздывали минимум 4 электрички от Зеленогорска и две со стороны станции «Ладожское озеро».

«С Кушелевки как минимум с 11:40 до 13:10 не ходили заявленные в расписании электрички. Справочная РЖД и сотрудники станции не в курсе, и сотня людей на станции не могла получить информацию, что с электричками и когда они придут», — пожаловалась читательница Екатерина.

На сайте ОЖД сообщается, что около полудня на направлении Кушелевка — Пискаревка произошла «техническая неисправность», задержаны пять поездов.

Как ранее писала «Фонтанка», машинист электрички со стороны Выборга, не доехав до станции Шувалово, предложил пассажирам идти пешком. Он объяснил это долгой задержкой из-за сломанного на путях товарняка, который ждет буксира.

Все покинули электричку, но вскоре она поехала дальше, уже не остановившись у станции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Maik5
Кушелевка - Пискарёвка... Шувалово здесь при чём???
lamer
Басмачи путь разобрали.
VVM1962
очередной "прорыв"
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