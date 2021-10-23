На пляж в Комарово штормом выкинуло снаряд времен ВОВ

Артиллерийский снаряд нашли на пляже в Курортном районе Петербурга после шторма. Его забрали взрывотехники.
О находке жителей Комарово 23 октября сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Снаряд нашли на пляже недалеко от 468 дома по Приморскому шоссе. «Предположительно боеприпас вымыло из песка в результате прошедшего накануне шторма», — отметили в управлении.
152-миллиметровый снаряд забрали взрывотехники ОМОН. Его увезли на полигон в Ленобласть, где уничтожат.
Сильный ветер накануне устроил потоп в Сестрорецке и Выборге. В Петербурге падали деревья и дорожные знаки, не обошлось без пострадавших.