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На пляж в Комарово штормом выкинуло снаряд времен ВОВ

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Артиллерийский снаряд нашли на пляже в Курортном районе Петербурга после шторма. Его забрали взрывотехники.

О находке жителей Комарово 23 октября сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии. Снаряд нашли на пляже недалеко от 468 дома по Приморскому шоссе. «Предположительно боеприпас вымыло из песка в результате прошедшего накануне шторма», — отметили в управлении.

Фото: ГУ ФСВНГ РФ по СПб и ЛО
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152-миллиметровый снаряд забрали взрывотехники ОМОН. Его увезли на полигон в Ленобласть, где уничтожат.

Сильный ветер накануне устроил потоп в Сестрорецке и Выборге. В Петербурге падали деревья и дорожные знаки, не обошлось без пострадавших.

Фото: ГУ ФСВНГ РФ по СПб и ЛО
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

AlBerkut
Похоже он уже без взрывателя.
Так что ветер его не только откопал, но ещё разобрал и обезвредил😎🤔
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