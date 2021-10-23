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СК объединил медиков Первого меда, выдававших фиктивные справки о вакцинации, в группу лиц по делу о взятке

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Три медсестры и врач в Петербурге проходят подозреваемыми по делу о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. В материалы пока попали 12 эпизодов.

Как сообщает 23 октября петербургский следком, по этим 12 эпизодам медики получили не менее 100 тысяч рублей. «Фонтанка» ранее сообщала, что экономическая полиция собрала информацию о сумме в 300 тысяч, а во время обысков в поликлинике при Первом меде были обнаружены 40 неиспользованных ампул вакцины.

СК уточняет, что могут быть выявлены как дополнительные эпизоды, так и соучастники подозреваемых. Меру пресечения фигурантам пока не определили. Сколько на самом деле человек получили справку о прививке, но не саму вакцину, пока неизвестно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

karbofos
А чем докажут?

Тем, что лишние капсулы остались? И что?

Или пробрался к ним в клиенты стукачок, засланный из недремлющих органов?

Органам как обычно заняться больше нечем, как бороться с инакомыслием?
Mafioza
Не прививаться-это одно,покупать липовые справки-это уже преступление и наказывать надо не только "медиков",но и тех кто купил.Не с улицы же они к ним приходили,записи все равно есть.
K_Lutsky
А те, кто купил сертификаты, спокойно будут с ними ходить или как?)
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