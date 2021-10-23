СК объединил медиков Первого меда, выдававших фиктивные справки о вакцинации, в группу лиц по делу о взятке

Три медсестры и врач в Петербурге проходят подозреваемыми по делу о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. В материалы пока попали 12 эпизодов.

Как сообщает 23 октября петербургский следком, по этим 12 эпизодам медики получили не менее 100 тысяч рублей. «Фонтанка» ранее сообщала, что экономическая полиция собрала информацию о сумме в 300 тысяч, а во время обысков в поликлинике при Первом меде были обнаружены 40 неиспользованных ампул вакцины.

СК уточняет, что могут быть выявлены как дополнительные эпизоды, так и соучастники подозреваемых. Меру пресечения фигурантам пока не определили. Сколько на самом деле человек получили справку о прививке, но не саму вакцину, пока неизвестно.