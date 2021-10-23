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Ненастье отступило. Сады и парки открыты для петербуржцев

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Комитет по благоустройству Петербурга открывает сады, парки и скверы, которые были недоступны на время шторма. «Ненастье отступило, ветер в Петербурге стих», — сообщает 23 октября пресс-служба ведомства.

Горожане вновь могут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино.

Шторм обрушился на Петербург в четверг вечером и бушевал около суток. Виной тому два циклона — «Хендрик» и «Игнац». Чтобы избежать масштабного наводнения, еще ночью в городе закрыли дамбу, а также закрыли парки и скверы. Порывов ветра не выдержали 72 дерева. О том, что еще натворил шторм, читайте в материале «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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