Ненастье отступило. Сады и парки открыты для петербуржцев

Комитет по благоустройству Петербурга открывает сады, парки и скверы, которые были недоступны на время шторма. «Ненастье отступило, ветер в Петербурге стих», — сообщает 23 октября пресс-служба ведомства.
Горожане вновь могут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино.
Шторм обрушился на Петербург в четверг вечером и бушевал около суток. Виной тому два циклона — «Хендрик» и «Игнац». Чтобы избежать масштабного наводнения, еще ночью в городе закрыли дамбу, а также закрыли парки и скверы. Порывов ветра не выдержали 72 дерева. О том, что еще натворил шторм, читайте в материале «Фонтанки».