Ненастье отступило. Сады и парки открыты для петербуржцев

Комитет по благоустройству Петербурга открывает сады, парки и скверы, которые были недоступны на время шторма. «Ненастье отступило, ветер в Петербурге стих», — сообщает 23 октября пресс-служба ведомства.

Горожане вновь могут попасть в Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, сады Сан-Галли и «Василеостровец», сквер Галины Старовойтовой и сквер у Казанского собора, парк на острове Чухонка и Городской сад в Колпино.