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«Успешно отразили натиск стихии». После шторма в Петербурге открыли дамбу

Петербургская дамба открыта после шторма

Петербургская дамба с успехом выдержала шторм, разбушевавшийся в городе 22 октября. К ночи ее открыли, сообщает дирекция Комплекса защитных сооружений Петербурга.

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В десять вечера был дан старт к открытию водопропускных затворов, а через восемь минут – судопропускных сооружений. «Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 23.12 МСК 22.10.2021. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов в 23:05», – говорится в сообщении.

Дамбу закрыли еще накануне, когда стало известно, что ураган грозит городу наводнением.

Ранее «Фонтанка» показывала, что натворил шторм за день в Петербурге. Он валил деревья, топил улицы и парковки, останавливал электрички и отключал свет, а 32-летняя горожанка получила травмы от упавшего дорожного знака.

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