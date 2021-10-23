«Успешно отразили натиск стихии». После шторма в Петербурге открыли дамбу

В десять вечера был дан старт к открытию водопропускных затворов, а через восемь минут – судопропускных сооружений. «Все затворы КЗС заняли штатное положение «открыто» в 23.12 МСК 22.10.2021. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов в 23:05», – говорится в сообщении.
Дамбу закрыли еще накануне, когда стало известно, что ураган грозит городу наводнением.
Ранее «Фонтанка» показывала, что натворил шторм за день в Петербурге. Он валил деревья, топил улицы и парковки, останавливал электрички и отключал свет, а 32-летняя горожанка получила травмы от упавшего дорожного знака.