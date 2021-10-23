Болгарка против уединения. Как рухнули стены купчинского Иерихона за 10 млн

Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Во дворе дома № 26 по Малой Балканской улице на этой неделе сотрудники городского комитета по контролю за имуществом приступили к демонтажу заборов. Их установили больше 10 лет назад по предложению ТСЖ «Купчинское», которое обслуживает дом, чтобы избавиться от чужих машин во дворе.

«Дом находится рядом с метро «Купчино», а там большой логистический пересадочный узел. Это и метро, и электрички, и трамваи, и автобусы, и маршрутки. Все виды транспорта. Возле дома всегда все, кто приезжал в наш микрорайон, оставляли машины, всё было заставлено», — пояснил председатель ТСЖ Андрей Дубровский.



По словам Дубровского, в 2006 году он обратился в администрацию Фрунзенского района с просьбой согласовать установку конструкций и подтвердить, что территория является собственностью жителей. Там, как утверждает председатель ТСЖ, дали хоть и устный, но положительный ответ, и заявили, что никаких документов для монтажа на своей же территории собственникам не нужно. «За год до этого приняли Жилищный кодекс, и земля автоматически должна была стать долевой собственностью, который это позволял. В тот момент она была на кадастре, а в 2008 году ее почему-то вывели», — уточнил председатель. Идея отгородиться собственникам понравилась, вложиться в свое спокойствие они были не против. В итоге установили несколько ворот на электроуправлении, обустроили освещение и видеонаблюдение, во дворе построили детскую, спортивную и контейнерную площадки, потратились на озеленение и организовали парковочные места. «Всё это можно оценить в 10 млн рублей по стоимости на 2006–2009 годы», — добавил Дубровский.



Фото: предоставил Андрей Дубровский Фото: предоставил Андрей Дубровский Фото: предоставил Андрей Дубровский Поделиться Поделиться







В 2011 году комитет по управлению городским имуществом обратился в арбитраж с иском к ТСЖ. Чиновники требовали взыскать 238 тыс. рублей «неосновательного обогащения» за пользование земельным участком площадью 10,3 тыс. квадратов без правовых оснований и выселить ТСЖ с этой земли. «То есть они хотят, чтобы мы убрали всё — детские и спортивные площадки, контейнерную площадку, видеонаблюдение, домофоны», — объясняет Дубровский.

Суд исковые требования удовлетворил, однако затем решение отменила апелляционная инстанция, с которой впоследствии согласилась и кассация. В причинах отказа указана, по сути, формальность: «истец не обосновал размер земельного участка», который незаконно использует ТСЖ. При этом главное суды обозначили — владение территорией, которая собственникам не принадлежит, так как не стоит на кадастровом учете. То, что участок под домом № 26 , в отличие от других, не сформирован, можно наблюдать и по карте РГИС.

Фото: ргис Поделиться Поделиться







В администрации района утверждают, что неоднократно говорили управляющей организации: всё, что будет установлено, придется демонтировать, — однако предупреждения летели впустую. Споры продолжались по разным направлениям, однако до демонтажа так и не доходило. Для реагирования нужно было либо уже окончательное решение суда, либо предметная жалоба от собственников жилья в этом доме. И она в итоге поступила в конце августа.



«Мы обратились в администрацию района и прокуратуру с жалобой на действия ТСЖ, которое не только не обеспечивает в нашем дворе доступную среду, а наоборот, усугубляет ситуацию», — сообщила «Фонтанке» Екатерина Елизарова. Женщина в этом доме проживает с дочкой, которая является инвалидом первой группы. Для передвижения девушка использует трицикл, который из-за постоянных препятствий не раз приходилось чинить.



Мария Долбиш / «Фонтанка.ру»

«В пандусах и съездах председатель нам отказывал, а парковочное место для машины нам дали бесплатно только после вмешательства участкового. Изначально нам предлагалось его приобрести за 40 тысяч рублей», — говорит Екатерина. Ту же сумму назвали и рабочие, которые в момент приезда корреспондента на месте срезали ограждения. «Жители подходят и возмущаются, говорят, как вы можете так поступать, ведь мы за место заплатили», — сказал один из них. Они также подтвердили, что их работе уже несколько дней препятствуют, отбирают инструменты, в частности председатель ТСЖ.

Дубровский с заявлениями не согласен. «Никто место не выкупает, оно предоставлялось безвозмездно за вложение жителей в инфраструктуру. Это всё решалось на собрании собственников. Мы предложили жителям это профинансировать. Ограждения, освещение, разметка, асфальтирование, видеонаблюдение и так далее. Всё это вышло по тем деньгам в 6 млн рублей, но сейчас уже нанесенный ущерб я оцениваю в 12 млн рублей. Было организовано 182 места для тех людей, которые решили это профинансировать, два из которых были предоставлены бесплатно в пользование инвалидов. Если поделить эти суммы, то получится почти 40 тысяч рублей», — утверждает он.



Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Спортивные и детские площадки, как признаются Елизаровы, по большому счету никому не нужны. «Я, конечно, первый раз слышу, что их тоже будут убирать, но в любом случае это всё очень старое, никем не обслуживается. Боюсь сюда пускать ребенка, а спортплощадкой из-за ее состояния почти никто не пользуется», — говорит старшая дочь Екатерины Мария Елизарова.

Комитет 19 октября начал демонтаж, который планируется завершить к концу недели. На территории уже убирают заборы и различные ограничители. «Комитетом ТСЖ, незаконно использующее городскую территорию, привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 50 тысяч рублей», — резюмировали в ККИ, то есть примерно в одно парковочное место. В тот же день, по словам Дубровского, жители написали письмо президенту с просьбой остановить демонтаж конструкций, которые были возведены за их деньги.



Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Фото: Мария Долбиш / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В ККИ «Фонтанке» подтвердили, что демонтаж в настоящий момент касается только различных ограждений. «На территории размещены металлические заборы с воротами, два шлагбаума, множество бетонных полусфер, парковочных блокираторов и других блокирующих проезд конструкций. Элементы благоустройства ограничивают как проезд к придомовой территории, так и к территории ЗНОП местного значения», — сообщили там. Конструкции при этом находятся на участке, который в настоящий момент принадлежит городу, поэтому были признаны самовольными. Дубровского, как заявили там, уведомляли, что нужно убрать заборы до 20 августа, но этого сделано не было. Сам он утверждает, что ему лично никаких уведомлений не поступало.



Тем временем близится новый судебный процесс. Комитет имущественных отношений требует взыскать за «неосновательное обогащение» с ТСЖ «Купчинское» 5,7 млн рублей, а также заплатить процент за пользование чужими деньгами.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

