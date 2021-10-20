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Оголенные провода и спиленные шлагбаумы. Жители дома на Малой Балканской пожаловались на демонтаж ограждения, сделанного ради безопасности

На Малой Балканской снимают ограждения, установленные для безопасности

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Во дворе дома 26 на Малой Балканской улице в Петербурге сотрудники городского комитета по контролю за имуществом приступили к демонтажу ограждения. Конструкции были установлены ТСЖ в 2008 году — с их помощью удавалось сохранять безопасность жителей и не превращать территорию в парковку для «чужаков».

«Наш дом находится прямо у метро «Купчино», рядом находится большой транспортно-пересадочный узел — и метро, и электричка, и трамваи, и автобусы, и маршрутное такси, фактически все виды транспорта <…> Возле нашего дома была большая перестановочная площадка, весь наш газон обставляли машинами, которые оставляли, пока люди уезжали в город. Мы обратились в администрацию и попросили согласовать вопрос установки этого земельного ограждения. В письме указали, что, если будут возражения, просим в письме мотивированно их нам направить. Ждали месяц. В течение месяца никаких возражений нам не пришло. Мы посчитали, что, раз отсутствует какая-либо позиция администрации, мы вправе установить этот забор», — 20 октября рассказал председатель ТСЖ «Купчинское» Андрей Дубровский.

На территории были размещены не только забор, но и проездные ворота и калитки. Там же установили освещение и видеонаблюдение. Помимо этого во дворе построили спортивную, детскую площадку и стоянку для временного хранения транспортных средств собственников дома.

«Вчера к нам приехали некие люди, которые представились сотрудниками государственного казенного учреждения по вопросам эффективности использования имущества Санкт-Петербурга. С собой они привезли компанию-подрядчика, у них было оборудование для демонтажа. Приехали днем, поломали все заборы, технические малые архитектурные формы. Имущество, которое они спиливали, — это, в том числе, видеокамеры, домофоны, шлагбаумы, калитки, считыватели, датчики и так далее. Более того, когда они спиливали, они даже не обесточили все. На сегодняшний день там торчат оголенные провода, которые искрят», — добавил Дубровский.

Фото: читатель «Фонтанки» Василий
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Дубровский
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Дубровский
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Дубровский
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Дубровский
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Дубровский
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Дубровский
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Дубровский
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей Дубровский
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По словам председателя ТСЖ, жильцы написали заявление в прокуратуру Фрунзенского района, а также направили обращение в полицию.

Как сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга, размещенные на территории элементы благоустройства ограничивают проезд к придомовой территории и к ЗНОП местного значения.

«Конструкции размещены на земельном участке, не сформированном в установленном законом порядке, входящем в состав земель, государственная собственность на которые не разграничена, не обремененном договорными отношениями с городом. По результатам проверки блокирующие элементы признаны самовольно установленными и подлежащими демонтажу», — объяснили в ведомстве.

В комитете добавили, что к концу недели участок собираются полностью освободить.

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Комментарии (3)

SlawaPiter
Исключительно в Россию с приходом "демократии" пришли железные двери в квартиры и подъезды, домофоны, заборы и прочие атрибуты зоны...
ДЮрьевич
А тех кто написал заявление - ещё и оштрафуют, и заставят платить за демонтаж
Редиска Здесь
Все правильно сделали. Уже достали все эти незаконные захваты территорий.
А если паркуются на газоне - вызывайте полицию, пусть эвакуируют. Еще можно посадить деревья на газоне так, чтобы парковаться было невозможно.
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