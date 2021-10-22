Туктамышева, ее тренер Мишин и еще несколько фигуристов не могут вылететь в Канаду на этап Гран-при

Сборная России по фигурному катанию не смогла вылететь на второй этап мировой серии Гран-при «Скейт Канада» в Ванкувере. Как сообщает 22 октября пресс-служба Федерации фигурного катания России, только часть российской делегации отправится на турнир.



«Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца. В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие», — заявили в федерации.

