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Туктамышева, ее тренер Мишин и еще несколько фигуристов не могут вылететь в Канаду на этап Гран-при

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Сборная России по фигурному катанию не смогла вылететь на второй этап мировой серии Гран-при «Скейт Канада» в Ванкувере. Как сообщает 22 октября пресс-служба Федерации фигурного катания России, только часть российской делегации отправится на турнир.

«Данное обстоятельство явилось полной неожиданностью, поскольку визы для российских фигуристов были одобрены еще в середине месяца. В числе пока не получивших паспорта с визами Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко, Макар Игнатов, тренеры Алексей Мишин, Евгений Рукавицын и другие», — заявили в федерации.

Там же подчеркнули, что с организаторами турнира и Международным союзом конькобежцев обсуждаются возможные пути выхода из сложившейся ситуации, включая изменение дат и маршрута перелетов.

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Комментарии (2)

lamer
Ну я бы так не сказал за Кужугетовича.
Денеб
Не каждому дано попасть в Канаду.....
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