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Алек Болдуин впервые прокомментировал случайное убийство на съемках. «Мое сердце разбито»

Алек Болдуин заявил, что готов оказать любую поддержку родственникам оператора, которую он случайно застрелил

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Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагический инцидент на съемках фильма «Ржавчина». В своем Twitter 22 октября он написал, что находится на связи с родственниками погибшей Галины Хатчинс и готов оказать им любую поддержку.

«Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги. Я сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», — пишет Болдуин. «Мое сердце разбито», — подытожил актёр.

Утром 22 октября стало известно о том, что Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссера из бутафорского оружия. После происшествия актер был «убит горем». Variety уточняет, что в пистолете оказался один боевой патрон. «Фонтанка» выяснила у специалистов, как могла произойти такая трагедия и как с оружием обходятся на российских киноплощадках.

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Комментарии (4)

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Не уехала бы Галя в сша - была бы живая.
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Пистолет, из которого актер Алек Болдуин стрелял на съемках фильма «Ржавчина» (Rust), был заряжен одним боевым патроном. Об этом сообщает американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе. (c)
Goldsmith
Мутный тип и мутная история. Через твиттер угрожал так Трампу "Who arrests Trump if he refuses to concede?
Who drags him out?
Pepper spray? Cuffs?
A knee on his neck, cutting off his oxygen?
Does he wheeze “I can’t breathe.”
Just whale away on him like a piñata?
Rodney King style?
The thug who has destroyed the country. What does he deserve?"
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