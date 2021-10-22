Алек Болдуин впервые прокомментировал случайное убийство на съемках. «Мое сердце разбито»

Актер Алек Болдуин впервые прокомментировал трагический инцидент на съемках фильма «Ржавчина». В своем Twitter 22 октября он написал, что находится на связи с родственниками погибшей Галины Хатчинс и готов оказать им любую поддержку.

«Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей коллеги. Я сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия», — пишет Болдуин. «Мое сердце разбито», — подытожил актёр.

