Киносъемки несколько дней будут перекрывать проезд и запрещать парковку в центре Петербурга

Съемки фантастического фильма «Самая большая луна» продолжают менять схему движения транспорта в Петербурге. На выходных они потеснят водителей на Петроградской стороне, а на неделе — в центре.



Как сообщает 22 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, на грядущей неделе для проведения съемок будут перекрывать проезд: