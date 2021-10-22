Киносъемки несколько дней будут перекрывать проезд и запрещать парковку в центре Петербурга

Съемки фантастического фильма «Самая большая луна» продолжают менять схему движения транспорта в Петербурге. На выходных они потеснят водителей на Петроградской стороне, а на неделе — в центре.
Как сообщает 22 октября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, на грядущей неделе для проведения съемок будут перекрывать проезд:
- с 15:00 26 октября до 5:00 27 октября, но не более чем на 15 минут в час — по четной стороне набережной Мойки от Матвеева переулка до улицы Писарева и от набережной Крюкова канала до Матвеева переулка;
- с 23:00 26 октября до 8:00 27 октября, но не более чем на 15 минут в час — по Банковскому переулку и его перекрестку с набережной канала Грибоедова;
- с 16:00 27 октября до 9:00 28 октября — по Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Чайковского и улице Оружейника Федорова.
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Помимо этого, будет запрещено парковаться:
- с 16:00 25 октября до 5:00 27 октября — на четной стороне набережной Мойки от набережной Крюкова канала до улицы Писарева и нечетной стороне набережной Крюкова канала от дома 3 до набережной Мойки;
- с 16:00 25 октября до 8:00 27 октября — в Банковском переулке и на Садовой улице от дома 21 до Банковского переулка;
- с 16:00 26 октября до 9:00 28 октября — в Соляном переулке от Гангутской улицы до улицы Чайковского, на улице Оружейника Федорова, Гангутской улице от набережной Фонтанки до Соляного переулка и набережной Фонтанки вдоль дома 8.
С 15:00 24 октября до 5:00 25 октября для съемок этого же фильма будут перекрывать Ораниенбаумскую улицу.