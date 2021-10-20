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В выходные улицы Петербурга перекроют Кубок Губернатора, 85-летие троллейбуса, теннисный турнир и киносъемки

В Петербурге перекроют движение из-за спортивных и праздничных мероприятий и съемок кино

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Спортивные мероприятия, празднование «дня рождения» петербургского троллейбуса и съемки фильма потеснят водителей в Петербурге в ближайшие несколько дней. О перекрытиях и ограничениях 20 октября сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

Для проведения легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» будут перекрывать движение:

  • с 6:00 22 октября до 18:00 23 октября — по площади Растрелли;
  • с 9:55 до 10:20 23 октября — по Шпалерной улице от Лафонской улицы до проспекта Чернышевского;
  • с 9:55 до 11:00 23 октября — по Лафонской улице от улицы Смольного до Шпалерной улицы и по улице Смольного;
  • с 10:00 до 10:30 23 октября — по проспекту Чернышевского в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной и Воскресенской набережной в направлении от проспекта Чернышевского к Водопроводному переулку;
  • с 10:00 до 11:00 23 октября — по Смольной набережной в направлении от Водопроводного переулка к улице Смольного.

На некоторых улицах также запретят парковаться:

  • 22 октября с 00:00 до 24:00 — на площади Растрелли;
  • с 00:00 22 октября до 11:00 23 октября — на Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, на Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного и улице Смольного.
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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В субботу, 23 октября, мероприятия, посвященные 85-летию петербургского троллейбуса, перекроют проезд по площади Островского и улице Зодчего Росси с полуночи до полуночи. На этот же период на площади Островского введут запрет остановки транспорта.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Международный теннисный турнир St. Petersburg Open изменит схему движения транспорта на Крестовском острове до конца октября. С 00:00 до 24:00 24 и 29 октября будут перекрывать проезд по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге, а с 00:00 23 октября до 24:00 31 октября там запретят парковаться.

Добавят Петроградской стороне ограничений и съемки фантастического фильма Алексея Попогребского «Самая большая луна». С 15:00 24 октября до 5:00 25 октября перекроют Ораниенбаумскую улицу от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С. Движение по перекрестку Ораниенбаумской и Малого проспекта П.С. в это время будут приостанавливать, но не более чем на 10 минут в час. Кроме того, до 5:00 25 октября запрещено парковаться на Малом проспекте П.С. от Колпинской улицы до Ораниенбаумской улицы и Ораниенбаумской улице от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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Комментарии (10)

Капитан Очевидность2
"В Петербурге перекроют движение из-за спортивных и праздничных мероприятий и съемок кино"

Ахахах! Это типа чтобы до 1 ноября успеть всё мероприятия массовые провести? Так что ли? Не хватает только какого-нибудь праздничного парада и голосования.
Константа
Когда уже будут в городе нормальные свободные выходные без перекрытий?
261182581
Ребята! Вы, чего? У Каждого участника и сотрудника правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность, будет оберег от вируса на руках в в виде номера жетона или бейджика
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