В выходные улицы Петербурга перекроют Кубок Губернатора, 85-летие троллейбуса, теннисный турнир и киносъемки

Спортивные мероприятия, празднование «дня рождения» петербургского троллейбуса и съемки фильма потеснят водителей в Петербурге в ближайшие несколько дней. О перекрытиях и ограничениях 20 октября сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

В субботу, 23 октября, мероприятия, посвященные 85-летию петербургского троллейбуса, перекроют проезд по площади Островского и улице Зодчего Росси с полуночи до полуночи. На этот же период на площади Островского введут запрет остановки транспорта.

Международный теннисный турнир St. Petersburg Open изменит схему движения транспорта на Крестовском острове до конца октября. С 00:00 до 24:00 24 и 29 октября будут перекрывать проезд по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге, а с 00:00 23 октября до 24:00 31 октября там запретят парковаться.

Добавят Петроградской стороне ограничений и съемки фантастического фильма Алексея Попогребского «Самая большая луна». С 15:00 24 октября до 5:00 25 октября перекроют Ораниенбаумскую улицу от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С. Движение по перекрестку Ораниенбаумской и Малого проспекта П.С. в это время будут приостанавливать, но не более чем на 10 минут в час. Кроме того, до 5:00 25 октября запрещено парковаться на Малом проспекте П.С. от Колпинской улицы до Ораниенбаумской улицы и Ораниенбаумской улице от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С.