В выходные улицы Петербурга перекроют Кубок Губернатора, 85-летие троллейбуса, теннисный турнир и киносъемки

Спортивные мероприятия, празднование «дня рождения» петербургского троллейбуса и съемки фильма потеснят водителей в Петербурге в ближайшие несколько дней. О перекрытиях и ограничениях 20 октября сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.
Для проведения легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» будут перекрывать движение:
- с 6:00 22 октября до 18:00 23 октября — по площади Растрелли;
- с 9:55 до 10:20 23 октября — по Шпалерной улице от Лафонской улицы до проспекта Чернышевского;
- с 9:55 до 11:00 23 октября — по Лафонской улице от улицы Смольного до Шпалерной улицы и по улице Смольного;
- с 10:00 до 10:30 23 октября — по проспекту Чернышевского в направлении от Шпалерной улицы к Воскресенской набережной и Воскресенской набережной в направлении от проспекта Чернышевского к Водопроводному переулку;
- с 10:00 до 11:00 23 октября — по Смольной набережной в направлении от Водопроводного переулка к улице Смольного.
На некоторых улицах также запретят парковаться:
- 22 октября с 00:00 до 24:00 — на площади Растрелли;
- с 00:00 22 октября до 11:00 23 октября — на Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, на Смольной набережной от Водопроводного переулка до улицы Смольного и улице Смольного.
В субботу, 23 октября, мероприятия, посвященные 85-летию петербургского троллейбуса, перекроют проезд по площади Островского и улице Зодчего Росси с полуночи до полуночи. На этот же период на площади Островского введут запрет остановки транспорта.
Международный теннисный турнир St. Petersburg Open изменит схему движения транспорта на Крестовском острове до конца октября. С 00:00 до 24:00 24 и 29 октября будут перекрывать проезд по Теннисной аллее в направлении от Центральной аллеи к Южной дороге, а с 00:00 23 октября до 24:00 31 октября там запретят парковаться.
Добавят Петроградской стороне ограничений и съемки фантастического фильма Алексея Попогребского «Самая большая луна». С 15:00 24 октября до 5:00 25 октября перекроют Ораниенбаумскую улицу от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С. Движение по перекрестку Ораниенбаумской и Малого проспекта П.С. в это время будут приостанавливать, но не более чем на 10 минут в час. Кроме того, до 5:00 25 октября запрещено парковаться на Малом проспекте П.С. от Колпинской улицы до Ораниенбаумской улицы и Ораниенбаумской улице от Малого проспекта П.С. до Большого проспекта П.С.