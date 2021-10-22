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В Петербурге прекратили дело водителя «Пежо», который перепутал улицу с тиром, а пешеходов с мишенями

Житель Петербурга оштрафован за стрельбу из окна машины сожительницы

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Стрельба в сторону юных пешеходов не запятнала репутацию автомобилиста из Колпино. За пальбу холостыми он извинился, расплатился и избежал уголовной ответственности.

О решении по делу Сергея Дурандина 22 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Мужчине вменяли уголовное хулиганство, в пятницу его дело прекратил Колпинский районный суд.

Как писала «Фонтанка», 33-летнего жителя Понтонной улицы задержали 3 июля за стрельбу на перекрёстке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации. Мужчина целил из окна «Пежо», зарегистрированного на подругу, в сторону людей на тротуаре. В материалах сказано, что минимум дважды Дурандин стрелял в направлении несовершеннолетних.

Согласно экспертизе, в руках у него был охолощённый Р-411. Пистолет имитирует выстрел с использованием светозвукового патрона.

Дурандин бывал в суде со статьями о наркотиках и краже. В мае 2016 года он на «Жигулях», принадлежавших знакомому, проехал на мигающий жёлтый в Колпино и сбил на «зебре» двух женщин. Одна получила тяжкий вред здоровью. Водитель заявил, что проблема была в тормозах чужого автомобиля, компенсировал материальный и моральный вред, и был наказан ограничением свободы. Судимость погашена, в процесс фигурант вошёл с чистой биографией. Такой же она и осталась.

Дурандин признал, что нарушил правила поведения в обществе, раскаяние подкрепил переводом 5 тысяч в фонд Константина Хабенского и 15 тысяч рублей — потерпевшим. Ходатайствовал о прекращении дела, представители потерпевших не возражали.

Колпинский суд назначил фигуранту судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Эта мера не считается уголовным наказанием и не влечёт судимость.

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Комментарии (5)

Kezevo
Я что то не очень понимаю : примирился , заплатил, те не против!, А где главенство знаменитого "закона"? Направил ствол на детей! Стрелял! Да хоть пластиковыми пульками , люди это что мишени для таких гуманоидов...
Безработный из Твери
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