В Петербурге прекратили дело водителя «Пежо», который перепутал улицу с тиром, а пешеходов с мишенями

Стрельба в сторону юных пешеходов не запятнала репутацию автомобилиста из Колпино. За пальбу холостыми он извинился, расплатился и избежал уголовной ответственности.
О решении по делу Сергея Дурандина 22 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Мужчине вменяли уголовное хулиганство, в пятницу его дело прекратил Колпинский районный суд.
Как писала «Фонтанка», 33-летнего жителя Понтонной улицы задержали 3 июля за стрельбу на перекрёстке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации. Мужчина целил из окна «Пежо», зарегистрированного на подругу, в сторону людей на тротуаре. В материалах сказано, что минимум дважды Дурандин стрелял в направлении несовершеннолетних.
Согласно экспертизе, в руках у него был охолощённый Р-411. Пистолет имитирует выстрел с использованием светозвукового патрона.
Дурандин бывал в суде со статьями о наркотиках и краже. В мае 2016 года он на «Жигулях», принадлежавших знакомому, проехал на мигающий жёлтый в Колпино и сбил на «зебре» двух женщин. Одна получила тяжкий вред здоровью. Водитель заявил, что проблема была в тормозах чужого автомобиля, компенсировал материальный и моральный вред, и был наказан ограничением свободы. Судимость погашена, в процесс фигурант вошёл с чистой биографией. Такой же она и осталась.
Дурандин признал, что нарушил правила поведения в обществе, раскаяние подкрепил переводом 5 тысяч в фонд Константина Хабенского и 15 тысяч рублей — потерпевшим. Ходатайствовал о прекращении дела, представители потерпевших не возражали.
Колпинский суд назначил фигуранту судебный штраф в размере 15 тысяч рублей. Эта мера не считается уголовным наказанием и не влечёт судимость.