В Петербурге прекратили дело водителя «Пежо», который перепутал улицу с тиром, а пешеходов с мишенями

Стрельба в сторону юных пешеходов не запятнала репутацию автомобилиста из Колпино. За пальбу холостыми он извинился, расплатился и избежал уголовной ответственности.



О решении по делу Сергея Дурандина 22 октября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Мужчине вменяли уголовное хулиганство, в пятницу его дело прекратил Колпинский районный суд.



Как писала «Фонтанка», 33-летнего жителя Понтонной улицы задержали 3 июля за стрельбу на перекрёстке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации. Мужчина целил из окна «Пежо», зарегистрированного на подругу, в сторону людей на тротуаре. В материалах сказано, что минимум дважды Дурандин стрелял в направлении несовершеннолетних.

