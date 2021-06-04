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Петербуржец решил пострелять из окна машины своей сожительницы. У дома его встретили сотрудники полиции

Звуки стрельбы напугали жителей Колпинского района Петербурга. Пошуметь тихим летним вечером решил автомобилист на машине своей сожительницы.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне в восемь вечера в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение, что неизвестный мужчина стреляет из окна своего автомобиля на перекрёстке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации.

По указанному адресу выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы, которые выяснили, что за 20 минут до этого пошуметь у железнодорожной станции Колпино решил водитель Peugeot. По предварительной информации, из окна машины он произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощённого пистолета.

Его задержали у собственного дома и доставили в ближайший отдел полиции, где вручили административный протокол о мелком хулиганстве. Оружие и патроны к нему изъяты. Помимо этого, мужчине грозит уголовная ответственность.

Предполагаемым стрелком оказался 33-летний житель Понтонной улицы. Автомобиль, которым он управлял, не его, он зарегистрирован на девушку, с которой задержанный проживает по указанному адресу.

По данным «Фонтанки», ранее он уже нарушал закон. В его биографии — наркотики, кража, а также пренебрежение правилами дорожного движения, за которое его ограничили в свободе на два года и праве управлять транспортными средствами на полтора года.

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Комментарии (3)

vic_5e4cd1938d1a8
Вот для чего, практически любого неадеквата, который отличился в Санкт-Петербуржюге, " Фонтанка" нарекает "петербуржцем"?
Этим редакционная политика или лично журналист хотят что-то сказать? Как минимум, вам известно, что, например, этот тип имеет местную регистрацию и свою жилплощадь?
Нет бы, рассказывая о хороших делах, говорили "петербуржец" ( при наличии основания так говорить). Так, нет, всякую шваль именуют "петербуржцами".
Евгений Арсеньев
а уголовное дело-то за что??? охолощенное оружие-оружием не является, разрешения не требует, это как петарда или стартовый пистолет, или пистолет с пистонами, давайте тогда весь город в новый год посадим..))
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