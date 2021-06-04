Петербуржец решил пострелять из окна машины своей сожительницы. У дома его встретили сотрудники полиции

По указанному адресу выдвинулись сотрудники патрульно-постовой службы, которые выяснили, что за 20 минут до этого пошуметь у железнодорожной станции Колпино решил водитель Peugeot. По предварительной информации, из окна машины он произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощённого пистолета.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне в восемь вечера в дежурную часть полицейского главка поступило сообщение, что неизвестный мужчина стреляет из окна своего автомобиля на перекрёстке Вознесенского шоссе и улицы Индустриализации.

Его задержали у собственного дома и доставили в ближайший отдел полиции, где вручили административный протокол о мелком хулиганстве. Оружие и патроны к нему изъяты. Помимо этого, мужчине грозит уголовная ответственность.



Предполагаемым стрелком оказался 33-летний житель Понтонной улицы. Автомобиль, которым он управлял, не его, он зарегистрирован на девушку, с которой задержанный проживает по указанному адресу.



По данным «Фонтанки», ранее он уже нарушал закон. В его биографии — наркотики, кража, а также пренебрежение правилами дорожного движения, за которое его ограничили в свободе на два года и праве управлять транспортными средствами на полтора года.

