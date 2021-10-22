Минтранс: в самолете невозможно заразиться коронавирусом

«Заболеть на самолете невозможно. Самолеты используют так называемые HEPA-фильтры, которые делают очистку очень высокого качества — чище, чем в операционных», — заявил Виталий Савельев в интервью Тине Канделаки, опубликованном в пятницу, 22 октября.

«Смотрите, самолет берет воздух из-под компрессора. Там примерно более 200 градусов температура. Дальше он прогоняет через фильтр и каждые три минуты он его обновляет, — пояснил техническую сторону вопроса министр, который много лет проработал главой ПАО «Аэрофлот». — Безусловно, риск заражения есть, почему мы в масках сидим. Поначалу еще и в перчатках были. Потому что мы не понимали. И были не привиты. Не понимали до конца какие-то элементарные требования гигиены, которые надо было бы соблюдать. Такой был риск. Я думаю, если вы вплотную с кем-то будете общаться, и вы не привиты, то есть такой риск. Но просто так, при том обмене воздуха, который есть, заболеть очень сложно. Я думаю, практически невозможно».

Такие слова расходятся с официальными требования Роспотребнадзора и более того — самого «Аэрофлота». Еще в декабре прошлого года главная российская авиакомпания заявила о своей принципиальной приверженности к требованиям носить маску во время полета. Более того, она пригрозила вообще не пускать на борт пассажиров, у которых есть медицинские противопоказания к ношению масок.



«Фонтанка» перезвонила в Министерство транспорта, чтобы удостовериться, правильно ли Виталий Савельев был понят, и действительно ли он высказывался от имени федерального министерства, а не как частное лицо. В пресс-службе ведомства заверили, что это было официальное выступление, и министра надо понимать именно так, как он сказал.



«Требования Роспотребнадзора — это требования Роспотребнадзора. Мы не можем в них вмешиваться. Как можно их нарушать, — объяснили корреспонденту в пресс-службе. — Почему эти требования такие — спросите сам Роспотребнадзор. Но то, что вчера в интервью сказал министр — вы слышали».

