Шторм вернул корабли Балтийского флота на базу. У берега волны выше 4,5 метра

Как сообщили «Фонтанке» в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту 22 октября, Балтийское море штормит последние сутки, флот к натиску стихии подготовили вовремя. Корабли на стоянке загерметизировали, укрепили, также по-штормовому закрепили оборудование верхних палуб.
Суда, которые находились в Балтийском море, оповестили об ухудшении погоды и вернули на базу. Флот встретил шторм на штатных местах стоянки, сложные условия, как сообщают, не повлияли на боеготовность.
«На объектах флота, расположенных в районах, где была отключена подача электроэнергии, энергообеспечение осуществлялось при помощи стационарных и передвижных дизель-генераторов», - уточнили в ЗВО.
Ветер бушует в Калининградской области в течение последних суток. Его порывы достигают 25 м/с, волнение моря оценивают в пять баллов, высота волн на побережье превышает 4,5 метра.
О том, как противостоит непогоде Петербург, читайте в трансляции «Фонтанки».