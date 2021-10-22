Шторм вернул корабли Балтийского флота на базу. У берега волны выше 4,5 метра

Как сообщили «Фонтанке» в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту 22 октября, Балтийское море штормит последние сутки, флот к натиску стихии подготовили вовремя. Корабли на стоянке загерметизировали, укрепили, также по-штормовому закрепили оборудование верхних палуб.



Суда, которые находились в Балтийском море, оповестили об ухудшении погоды и вернули на базу. Флот встретил шторм на штатных местах стоянки, сложные условия, как сообщают, не повлияли на боеготовность.

«На объектах флота, расположенных в районах, где была отключена подача электроэнергии, энергообеспечение осуществлялось при помощи стационарных и передвижных дизель-генераторов», - уточнили в ЗВО.