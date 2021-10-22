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Шторм вернул корабли Балтийского флота на базу. У берега волны выше 4,5 метра

Балтфлот привели в повышенную готовность из-за шторма

Корабли Балтфлота, выполняющие задачи в акватории Балтийского моря, вернулись на базу из-за непогоды, которая обрушилась на Калининградскую область. План боевой подготовки скорректирован с учётом прогноза.

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Как сообщили «Фонтанке» в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту 22 октября, Балтийское море штормит последние сутки, флот к натиску стихии подготовили вовремя. Корабли на стоянке загерметизировали, укрепили, также по-штормовому закрепили оборудование верхних палуб.

Суда, которые находились в Балтийском море, оповестили об ухудшении погоды и вернули на базу. Флот встретил шторм на штатных местах стоянки, сложные условия, как сообщают, не повлияли на боеготовность.

«На объектах флота, расположенных в районах, где была отключена подача электроэнергии, энергообеспечение осуществлялось при помощи стационарных и передвижных дизель-генераторов», - уточнили в ЗВО.

Ветер бушует в Калининградской области в течение последних суток. Его порывы достигают 25 м/с, волнение моря оценивают в пять баллов, высота волн на побережье превышает 4,5 метра.

О том, как противостоит непогоде Петербург, читайте в трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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