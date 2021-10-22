Губернатор Рязанской области объявил 25 октября днем траура по погибшим на заводе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе в поселке Лесной. В результате ЧП, по уточненным данным, погибли 16 человек.



«Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения», — распорядился глава региона 22 октября.



Любимов добавил, что семьям погибших выделят по миллиону рублей. На данный момент, отметил он, необходимо понять, какая нужна помощь от правительства.

