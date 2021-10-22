Губернатор Рязанской области объявил 25 октября днем траура по погибшим на заводе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов объявил 25 октября днем траура по погибшим при пожаре на заводе в поселке Лесной. В результате ЧП, по уточненным данным, погибли 16 человек.
«Следует отменить все развлекательные мероприятия, на зданиях ЦИОГВ, администраций городов, районов, поселков флаги должны быть приспущены. В сетки регионального теле- и радиовещания необходимо будет внести соответствующие изменения», — распорядился глава региона 22 октября.
Любимов добавил, что семьям погибших выделят по миллиону рублей. На данный момент, отметил он, необходимо понять, какая нужна помощь от правительства.
По ранее озвученной версии следствия, в помещении, которое использует ООО «Разряд», 22 октября произошло возгорание, из-за чего скончались 15 человек, а одного пострадавшего госпитализировали. Позже стало известно, что он скончался в больнице.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина в Рязанскую область направили криминалистов центрального аппарата ведомства.
По факту гибели людей при пожаре возбудили уголовное дело, его будет расследовать центральный аппарат СК.