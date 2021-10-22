«Клуб любителей песен Цоя» признан экстремистским в Белоруссии

«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Ждановічы сёння» и Telegram-чата «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.



Создателям и участникам указанных ресурсов грозит до семи лет лишения свободы. Подписка на эти ресурсы теперь может стать основанием для следственных действий, в том числе обыска, отмечает «Sputnik Беларусь». Ждановичи — город-спутник Минска.

