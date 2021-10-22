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«Клуб любителей песен Цоя» признан экстремистским в Белоруссии

МВД республики Беларусь расширило список экстремистских ресурсов, пополнив его 22 октября в том числе за счет телеграм-чата «Клуб любителей песен Цоя». Об этом в пятницу сообщили в официальном телеграм-канале белорусской милиции.

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«Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-канала «Ждановічы сёння» и Telegram-чата «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя», экстремистским формированием и запрете его деятельности», — говорится в сообщении.

Создателям и участникам указанных ресурсов грозит до семи лет лишения свободы. Подписка на эти ресурсы теперь может стать основанием для следственных действий, в том числе обыска, отмечает «Sputnik Беларусь». Ждановичи — город-спутник Минска.

В июне 2021 года группа «Кино» дала концерт в Минске после неоднократных переносов. Несмотря на пожелания принимающий стороны отказаться от исполнения песни «Перемен», группа не стала от неё отказываться и сыграла её на Минск-Арене.

Песня «Перемен» стала неофициальном гимном протестов, которые начались в Белоруссии после выборов президента в августе 2020 года. Она неоднократно звучала на всех крупных маршах противников Александра Лукашенко.

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