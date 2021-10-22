В Иваново разбираются со штабелями трупов у морга

В Иваново местная жительница рассказала, что обнаружила десятки пакетов с трупами у морга. Тела лежали на земле и в коридоре, пишет местный сайт IvanovoNews.



«Хоронила отца, умершего в 4-й горбольнице. В морге этой больницы настолько бесчеловечное отношение к покойным и живым людям, что напрашивается ассоциация с геноцидом», — рассказала читательница 22 октября.

