В Иваново разбираются со штабелями трупов у морга

В Иваново местная жительница рассказала, что обнаружила десятки пакетов с трупами у морга. Тела лежали на земле и в коридоре, пишет местный сайт IvanovoNews.
«Хоронила отца, умершего в 4-й горбольнице. В морге этой больницы настолько бесчеловечное отношение к покойным и живым людям, что напрашивается ассоциация с геноцидом», — рассказала читательница 22 октября.
Автор: Телеканал «БАРС» | Ивановские новости
Журналисты обратились за комментариями в департамент здравоохранения Ивановской области. Им пообещали разобраться и пояснить, что происходит в местных моргах.