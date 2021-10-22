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В Иваново разбираются со штабелями трупов у морга

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В Иваново местная жительница рассказала, что обнаружила десятки пакетов с трупами у морга. Тела лежали на земле и в коридоре, пишет местный сайт IvanovoNews.

«Хоронила отца, умершего в 4-й горбольнице. В морге этой больницы настолько бесчеловечное отношение к покойным и живым людям, что напрашивается ассоциация с геноцидом», — рассказала читательница 22 октября.

Автор: Телеканал «БАРС» | Ивановские новости

Журналисты обратились за комментариями в департамент здравоохранения Ивановской области. Им пообещали разобраться и пояснить, что происходит в местных моргах.

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Комментарии (7)

Brevnault
На видео некоторые "мешки" вроде еще шевелятся.
Static
Маски не носят, прививки не делают. Из-за этого и завал.
Савва Морозов
это надо показывать.
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