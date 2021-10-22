Пенсионер на «Логане» разбился об отбойник на скоростной трассе М-11 «Нева»

За четверг, 21 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошли 454 дорожные аварии, в которых пострадали 22 человека и двое погибли. На федеральной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе по дороге разбился пожилой водитель.
Как стало известно «Фонтанке», около 8:58 на 657-м километре автодороги «Нева» 65-летний житель Тверской области, двигаясь в сторону Петербурга на своем Renault Logan, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, после чего съехал в кювет. От полученных травм автомобилист скончался на месте. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Всего, по данным УГИБДД, за минувшие сутки в Ленобласти произошло 84 ДТП, в том числе пять — с пострадавшими. Травмы в них получили пятеро взрослых и один ребенок. Один человек погиб. В Петербурге зафиксировали 370 ДТП, в 15 из которых пострадали люди. Травмы получили 16 человек, в том числе один ребенок: на Светлановском проспекте в столкновении двух легковых машин пострадал юный пассажир. Один человек погиб.
Смертельным стал наезд на пешехода на проспекте Ленина в Красном Селе. Как стало известно «Фонтанке», около шести часов вечера 29-летний житель Никольского на автомобиле Skoda Yeti сбил 69-летнего петербуржца. Пенсионер переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался на месте. Очевидцы сообщали, что затем в «Шкоду» врезалась еще одна машина и не обошлось без пострадавших.
Еще одно ДТП с пешеходом случилось около половины девятого часа вечера на Ждановской набережной. У дома 5 сбили 29-летнего петербуржца. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, закрытой травмой шеи и ушибом груди и ушибленной раной поясницы.