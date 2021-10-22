Пенсионер на «Логане» разбился об отбойник на скоростной трассе М-11 «Нева»

За четверг, 21 октября, в Петербурге и Ленинградской области произошли 454 дорожные аварии, в которых пострадали 22 человека и двое погибли. На федеральной трассе М-11 «Нева» в Тосненском районе по дороге разбился пожилой водитель.

Как стало известно «Фонтанке», около 8:58 на 657-м километре автодороги «Нева» 65-летний житель Тверской области, двигаясь в сторону Петербурга на своем Renault Logan, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник, после чего съехал в кювет. От полученных травм автомобилист скончался на месте. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Всего, по данным УГИБДД, за минувшие сутки в Ленобласти произошло 84 ДТП, в том числе пять — с пострадавшими. Травмы в них получили пятеро взрослых и один ребенок. Один человек погиб. В Петербурге зафиксировали 370 ДТП, в 15 из которых пострадали люди. Травмы получили 16 человек, в том числе один ребенок: на Светлановском проспекте в столкновении двух легковых машин пострадал юный пассажир. Один человек погиб.