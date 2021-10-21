«Погиб пешеход, пассажирка пробила головой стекло». В Красном Селе в одном месте произошли две аварии

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского главка, первое ДТП случилось у дома 12 вне зоны пешеходного перехода. «Шевроле Этти» с 29-летним водителем сбила 45-летнего мужчину, который скончался на месте. Затем в эту же машину врезалась другая — по предварительным данным, водитель и пассажир получили травмы средней тяжести.
Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>
«Там два ДТП. В первом погиб человек, во втором женщина-пассажир пробила головой лобовое стекло. Думаю, помимо рваных травм лица, там ещё и закрытая черепно-мозговая травма», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».