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«Погиб пешеход, пассажирка пробила головой стекло». В Красном Селе в одном месте произошли две аварии

В Красносельском районе Петербурга в ДТП погиб мужчина

Вечером 21 октября на проспекте Ленина в Красном Селе произошли две аварии. На месте погиб пешеход, а также, по предварительным данным, пострадали двое человек.

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Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского главка, первое ДТП случилось у дома 12 вне зоны пешеходного перехода. «Шевроле Этти» с 29-летним водителем сбила 45-летнего мужчину, который скончался на месте. Затем в эту же машину врезалась другая — по предварительным данным, водитель и пассажир получили травмы средней тяжести.

Автор: <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб</a>

«Там два ДТП. В первом погиб человек, во втором женщина-пассажир пробила головой лобовое стекло. Думаю, помимо рваных травм лица, там ещё и закрытая черепно-мозговая травма», — написал очевидец в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

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Комментарии (12)

Kuzma
когда путирашка сузится до размеров Эстонии. тогда и поговорим. так думает сегодняшнее правительство РФ.
266084175
Так называемой "думе" слабо принять закон, обязывающий носить светоотражающие знаки пешеходам в темное время суток? Слишком много еще народца в России, не чета Эстонии, где такой закон есть.
Редиска Здесь
Насколько можно понять из текста, все пострадавшие сами виноваты. Один переходит где нельзя, другие не пристегиваются и дистанцию не соблюдают. Ни за что пострадал только 29-летний водитель шевроле.
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