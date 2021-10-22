Стрелка из Петровского колледжа разоружили на уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело после холостой стрельбы у Петровского колледжа в Кировском районе города. Подозреваемого, которого с занятий увезли в полицию, отправили учиться.
Как стало известно «Фонтанке» 22 октября, случившееся накануне рядом с одним из корпусов колледжа в Охотничьем переулке, 9, в полиции квалифицировали по статье 213 УК «Хулиганство». Экспертиза показала, что в руках у 19-летнего студента был сигнальный Retay G19С. Он имитирует выстрел с использованием светозвукового патрона. К оружию пистолет не относится, но создаёт реалистичную картину.
Пистолет изъят, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
В четверг около половины одиннадцатого утра полицию вызвали в Охотничий переулок, сообщив о стрельбе у дома № 9. Камера зафиксировала, как молодой человек один раз пальнул в воздух и забежал в колледж. Учебное заведение проверили, через полчаса после полудня подозреваемый был найден. Это житель Тосненского района Ленобласти. Он учится на третьем курсе Петровского колледжа, судя по странице в соцсети, увлечён борьбой. В отдел его увезли с приятелем, которого, вероятно, отпустили в статусе свидетеля.